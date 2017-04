Ancora addolorati per la scomparsa della nostra eroina preferita, Carrie Fisher, la nostra amata Leia, apprendiamo che, dopo una serie di tira e molla tra smentite e conferme, la Principessa non comparirà in episodio IX. La conferma arriva direttamente dai piani alti. In una intervista di Good Morning America, Kathleen Kennedy smentisce la presenza data qualche giorno fa dal fratello di Carrie: “Probabilmente si è confuso, perché abbiamo concluso tutto in Episodio VIII e Carrie è veramente eccezionale in questo film. Siamo molto contenti di aver potuto completare le riprese durante l’estate e purtroppo Carrie è mancata quando eravamo già in uno stadio molto avanzato di Episodio IX come concezione, anche se non c’era già un copione scritto, ci siamo radunati e abbiamo ricominciato da capo a gennaio, per cui purtroppo Carrie non sarà presente in Episodio IX. La vedremo molto in Episodio VIII”.

Mentre l’attrice sarà in larga parte presente in episodio VIII, le cui scene erano già terminate alla sua scomparsa, purtroppo non la vedremo nel successivo episodio. L’episodio IX è stato completamente rielaborato dopo la morte di Carrie, nonostante lo stadio avanzato del concept. Impensabile per molti motivi l’idea della sostituzione di Carrie, dovremmo accontentarci di vederla per l’ultima volta in episodio VIII, ma resterà per sempre nei nostri cuori.