Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno annunciato Lego Ninjago Il Film: Video Game che permetterà ai giocatori di tuffarsi nella nuova grande avventura animata del grande schermo Lego Ninjago Il Film . Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment,Lego Ninjago Il Film: Video Game sarà disponibile per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation4, per Xbox One, per Nintendo Switch e per PC dal 12 ottobre 2017.

Lego Ninjago Il Film: Video Game porta l’azione sfrenata e i combattimenti avvincenti del film nel salotto di casa, dove i piccoli potranno vivere le loro avventure Ninjago”, ha affermato Tom Stone, amministratore delegato presso TT Games. “I movimenti migliorati aiuteranno i giocatori ad attraversare Ninjago con la fluidità e la grazia di un ninja e a migliorare le loro abilità di combattimento!”. “The LEGO Group è entusiasta di estendere l’esperienza di gioco Ninjago con LEGO Lego Ninjago Il Film: Video Game “, ha dichiarato Sean McEvoy, vicepresidente presso Digital Games, The LEGO Group. “I fan si divertiranno moltissimo a giocare nel ruolo dei loro eroi Ninjago, mentre s’imbarcano in un’epica avventura del bene contro il male.” I giocatori dovranno affrontare ondate di nemici con onore e abilità, assumendo il ruolo dei loro ninja preferiti, Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya e Sensei Wu per difendere la loro isola natale di Ninjago dal perfido Lord Garmadon e il suo esercito di squali. Per farlo, devono padroneggiare l’arte della Ninjagilità, che consente loro di attraversare Ninjago correndo lungo le pareti, saltando da grandi altezze e affrontando i nemici di Ninjago per salire di livello e migliorare le loro abilità di combattimento ninja. I giocatori possono sfruttare il potere del combattimento Spinjitzu per difendere insieme Ninjago.

Nel gioco sono presenti 8 vaste ambientazioni frenetiche ispirate alla storia di Lego Ninjago Il Film. Ognuna delle ambientazioni ospita il proprio Dojo delle Sfide in cui i giocatori possono mettere alla prova le loro abilità e affrontare nemici sempre più tosti. Inoltre, grazie alle mappe della Modalità Battaglia, i giocatori possono confrontarsi con amici e familiari in 4 diverse modalità di gioco in modalità competitiva a schermo condiviso in locale fino a 4 giocatori.