Probabilmente questo è l’unico format di reality che vorremmo vedere presto anche in Italia. In Inghilterra la Channel 4 ha lanciato un nuovo programma dedicato ai creativi dei mattoncini colorati danesi: “Lego Masters”. Finalmente l’era del “siamo tutti chef” o “basta una brucola per creare una fuoriserie” è finita!

Lo show televisivo, di solo quattro puntate, è condotto da Melvin Odoom. Il dj è affinacato da giudici che vengono da diverse esperienze dall’arte all’ingegneria fino a veri e propri designer e vip anglosassoni come Bill Bailey, Richard Osman e Dara O’Briain.

Ma il giudizio finale di ogni puntata sarà affidato al Vicepresidente della sezione Design di Lego, Matthew Ashton, che “sfiderà” i partecipanti in diverse attività, un po’ come nel format “Bake off”, che vanno dalla perizia tecnica alla prova “misteriosa”.

Noi ci prenotiamo già per il casting della versione Italiana, quale emittente avrà il coraggio di portate nel nostro paese un’idea così “nerd”?