Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The Lego Group e Marvel Entertainment oggi hanno annunciato il lancio di Lego Marvel Super Heroes 2, l’originale sequel ricco di humour del videogioco di grande successo, Lego Marvel Super Heroes. In questa nuova epica avventura, il supercriminale e viaggiatore nel tempo Kang the Conqueror si è impossessato di svariate città e luoghi Marvel strappati al tempo e allo spazio per formare l’immenso hub a mondo aperto di Chronopolis.

Per sventare i piani diabolici di Kang, una squadra d’élite di supereroi deve unire le forze nella battaglia cosmica che accompagna i giocatori in una emozionante avventura attraverso tutto l’universo Marvel. Pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e sviluppato da TT Games con la collaborazione di The Lego Group e Marvel Entertainment, Lego Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile in Italia per PlayStation4, Xbox One e PC dal 17 novembre. La versione Nintendo Switch™ arriverà il 1 dicembre. “Con il suo caratteristico humour in pieno stile dei mattonicini danesi, Lego Marvel Super Heroes 2 offre un’immensa saga intergalattica che si estende per tutto l’universo Marvel,” ha affermato Tom Stone, amministratore delegato, TT Games Publishing. “Il gioco introduce nuove funzionalità e un mondo aperto incredibilmente vasto da visitare ed esplorare: dalla mitica terra di Asgard alla base spaziale di Knowhere e a molti altri scenari fantastici.” “Il gioco offre opportunità senza precedenti per l’esplorazione e il gioco creativo e di fantasia nella versione Lego dell’universo Marvel,” ha dichiarato Sean McEvoy, vicepresidente, App e giochi digitali, The Lego Group. “È bellissimo vedere tutti questi straordinari personaggi, scenari e storie prendere vita in questo gioco vivace, splendido ed epico.” “La collaborazione con Lego e TT Games ha prodotto un’esperienza originale che divertirà tutti i giocatori, sia i fan Marvel che quelli Lego,” ha affermato Jay Ong, vicepresidente senior, Giochi e innovazione, Marvel Entertainment. “Con una vasta selezione di nuovissimi personaggi provenienti dall’Universo Marvel e un’innovativa meccanica di manipolazione del tempo, questo gioco garantirà ore e ore di gioco originali e autentiche.”

Questo sequel nuovissimo parte direttamente da dove si era interrotto Lego Marvel Super Heroes e offre un’originale storia trasversale, scritta insieme al pluripremiato fumettista Kurt Busiek. Questa avventura mette insieme una selezione variegata di leggendari supereroi e supercriminali Marvel provenienti da epoche e realtà diverse, fra i quali Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, Cosmo il cane spaziale, Captain America Cowboy, Dottor Octopus, Dottor Strange, Ghost Rider, Goblin Verde, Groot, Gwenpool, Occhio di Falco, Howard il Papero, Hulk, Iron Man, Luke Cage, Ms. Marvel, Rocket Raccoon, She-Hulk, Gwen Ragno, Spider-Man, Star-Lord, Thor e molti altri. I giocatori possono vagare ed esplorare 18 diversi luoghi Marvel nell’incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis: dalla vivace giungla di Wakanda alle piramidi dell’Antico Egitto, oltre ad Asgard, Attilan, Knowhere, il Colosseo, Hala, l’Impero Hydra, la Cittadella di Kang, K’un-Lun, Lemuria, Manhattan, l’Inghilterra medievale, New York Noir, Nueva York 2099, il Far West, la Palude e Xandar.

LegoMarvel Super Heroes 2 include anche una modalità multigiocatore in locale per 4 partecipanti, che permette ad amici e familiari di giocare in modo competitivo o cooperativo come team in una serie di sfide e di Campi di Battaglia a tema. Per i giocatori che vogliono estendere le loro avventure oltre il gioco principale, il Season Pass di Lego Marvel Super Heroes 2 conterrà 6 Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi. I Pacchetti Livello sono ispirati a Guardiani della Galassia Vol. 2 dei Marvel Studios, Black Panther dei Marvel Studios, Avengers: Infinity War dei Marvel Studios, Ant-Man and The Wasp dei Marvel Studios così come ai fumetti Cloak & Dagger e Runaways. I Pacchetti Personaggi, tra i quali Agents of Atlas, Champions, Out of Time e Guardiani della Galassia Classici, aggiungeranno oltre 60 nuovi personaggi all’elenco del gioco principale che conta più di 200 supereroi e supercriminali. Il Season Pass sarà disponibile separatamente o come parte di LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition che comprende il gioco principale, il Season Pass, l’accesso anticipato al Pacchetto Personaggi Guardiani della Galassia Classici e un’esclusiva minifigure LEGO® di Giant-Man inclusa nella versione fisica.