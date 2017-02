Durante una missione volta a impedire a Joker di distruggere Gotham City, Batman ferisce i sentimenti del suo arcinemico dicendogli che non è importante nella sua vita quanto Superman. Il giorno seguente, Batman partecipa al gala invernale della città per celebrare il pensionamento del commissario Gordon. Durante l’evento Barbara Gordon prende il posto del padre in qualità di commissario di polizia di Gotham e annuncia il suo piano per rinforzare il corpo di polizia cittadino in modo che non abbia più bisogno di Batman, cosa che fa infuriare il giustiziere. Joker e tutti i criminali di Gotham fanno irruzione alla festa solo per arrendersi a Batman. A causa di questo Batman realizza che presto non ci sarà più bisogno di lui. In seguito il maggiordomo Alfred rivela a Bruce che questi ha adottato l’orfano Dick Grayson e lo convince a prenderlo sotto la sua ala come Robin…

Questa la trama del nuovo film “Lego Batman” diretto da Chris McKay, spin-off del film del 2014 The Lego Movie e uscito in queste ore nelle sale di mezzo mondo! Da una sceneggiatura di Seth Grahame-Smith eprodotto da Dan Lin, Roy Lee, Phil Lord e Christopher Miller (registi di The Lego Movie) ha come doppiatori originali Will Arnett, Ralph Fiennes (Alfred Pennyworth), Michael Cera (Robin), Rosario Dawson (Batgirl), Zach Galifianakis (Joker) e Mariah Carey (sindaco di Gotham City).

Batman non è un supereroe, è una leggenda pop universale che si unisce, per la seconda volta, ad un altrettanto universale icona, i Lego, creando una sinergia divertente eppure paradossale in cui si unisce la psichedelia della serie Tv anni ’60 a ragionamenti metalinguistici sul concetto di esistenza in cui si vediamo personaggi a cui siamo abituati godendo delle avventure dell’uomo pipistrello confrontarsi, come era successo anche nell’originale Lego Movie, con personaggi di altri mondi letterari / cinematografici. Un film dunque da gustare, come la prima pellicola cinematografica di questa saga senza l’intenzione di vedere una parodia ma una sorta di omaggio fatto da “amici burloni”, dissacrante ma non offensivo. Sul sito di aggregazioni critiche Rotten Tomatoes il film ha un indice di apprezzamento del 94%, calcolato su 18 recensioni professionali con un voto medio di 7.7/10. Sul sito Metacritic il film ha un punteggio di 76/100, calcolato su 9 recensioni professionali.

La Warer Bros, per stuzzicare i fan nel primo weekend di programmazione. ha diffuso online due nuove clip in italiano: