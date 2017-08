Venerdì 11 agosto esce il primo volume del licantropo supereroe creato da Robert Kirkman e Jason Howard

Il titolo originale della serie è The Astounding Wolf-Man, cioè Lo stupefacente Wolf-Man, e l’aggettivo astounding è un esplicito riferimento alla storie di genere horror-fantascientifico degli anni ‘50 e ‘60. Il creatore della serie si chiama Robert Kirkman – autore di The Walking Dead, Invincible e Outcast – e ha deciso (come in altri casi) di prendere un classico, un’icona della cultura horror contemporanea e di contaminarla (in questo caso) col genere supereroistico. In altre parole, si è appropriato della figura popolare del licantropo e l’ha tramutata nel personaggio di una storia dai risvolti completamente nuovi e rivoluzionari.

Venerdì 11 agosto saldaPress porta in libreria e in fumetteria LA MALEDIZIONE DELLA LUNA PIENA (pagg. 184, euro 15.90) il primo volume di LO STUPEFACENTE WOLF-MAN, la serie scritta da Kirkman e disegnata da Jason Howard.

Il protagonista della storia è Gary Hampton, un affermato uomo d’affari. Ha una bella moglie, una figlia che lo adora, un lavoro entusiasmante e una villa gigantesca. Una notte, mentre è in vacanza con la famiglia, viene morso da una creatura misteriosa. Scopre rapidamente di essersi trasformato in un licantropo, una cosa tutt’altro che piacevole, specie se, in un mondo popolato di supereroi e alieni che minacciano di invadere la Terra, gli uomini-lupo sono ostracizzati da chiunque. Ma qualcuno è disposto a guidarlo. Un’altra creatura della notte, costretta a vivere ai margini della società. E così, sull’onda di un ritmo irresistibile, inizia l’avventura di un indimenticabile super-licantropo, destinato a diventare una figura iconica dell’Invincible Universe.

Dall’11 agosto in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.