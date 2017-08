Lego e Star Wars: connubio stellare! Il San Giorgio Brick Expo 2017 è lieta di annunciare che questa edizione avrà l’onore di ospitare i figuranti della 501st Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, i due gruppi di costuming Star Wars riconosciuti da LucasFilm. Le due associazioni saranno presenti con il loro stand animato dai figuranti che indossano i loro costumi, accuratissime riproduzioni dei costumi di scena usati nei film. Un’occasione unica per ammirare i molti set Lego Star Wars in compagnia dei nostri eroi preferiti. Impero o Ribelli? Fate la vostra scelta! Il San Giorgio Canavese Brick Expo (dal 2017 Extended Edition) è un’esposizione di creazioni originali con i mattoncini lego, fumetti, incontri con gli autori, modellismo, giochi, videogame, cosplay e molto altro! La prossima data è: 23 e 24 Settembre in via Boggio a San Giorgio Canavese!

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/