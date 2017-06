Il 2 Giugno 2017, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso l’autodromo di Monza, famoso per le spettacolari gare di Formula 1, si terrà una gara podistica che prevede la partecipazione di circa 5000-8000 persone. L’evento coinvolge molte famiglie grazie ai percorsi differenziati per difficoltà ed età. La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con cui la Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison collaborano in molti eventi, invita le legioni ufficiali di Star Wars come supporto per rendere unico questo evento grazie alla presenza dei protagonisti della Saga Stellare creata da George Lucas. La marcia Formula Uno è dedicata interamente alla LILT e da essa organizzata presso l’Autodromo Nazionale di Monza e Parco da 38 anni. Ulteriori informazioni qui: http://www.marciaformula1.liltmilano.org/

La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) opera sul territorio di Milano e provincia affrontando il problema cancro nella sua globalità con servizi offerti alla popolazione nell’ambito della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’assistenza, con l’ausilio di oltre 700 volontari appositamente formati. Prevenzione anche del disagio legato alla malattia e quindi assistenza in tutti i bisogni che emergono in favore di un’attenzione alla qualità di vita del malato. Quest’anno la LILT con Milano Marathon sosterrà il Progetto Case Alloggio LILT che ospitano i piccoli malati oncologici che con un genitore si trasferiscono a Milano per essere curati nei centri oncologici della città.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/