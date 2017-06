Quest’anno, Rebel Legion Italian Base e 501st Italica Garrison parteciperanno a The Game Fortress a Palmanova dal 30 giugno al 2 luglio 2017. Questa iniziative e l’omonima associazione culturale nascono dall’unione di diversi gruppi di appassionati, in settori apparentemente distanti l’uno dall’altro, ma legati dal sottile filo della voglia di divertirsi giocando. Lanparty, cosplay, giochi da tavolo (cartacei, di ruolo e miniature), collezionismo, fumetti, sono alcune delle attività che promuovono.

The Game Fortress è fumetto, gioco, spettacoli, tecnologia, cosplayer e bambini. Per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dal 30 giugno al 2 luglio, Palmanova si trasformerà nella Fortezza del Divertimento. Tra i migliori disegnatori, illustratori e sceneggiatori italiani, la musica di Giorgio Vanni e i figli di Goku (autore e voce delle sigla di Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, tra le tante), Lupin III e la proiezione del nuovo cortometraggio made in FVG. E poi aree dedicate agli amanti della Disney, dei Lego® (all’interno delle scuole elementari oltre 600mq di esposizioni provenienti da Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna). Per informazioni: http://www.thegamefortress.it/

L’organizzazione di The Game Fortress, in accordo con la natura benefica dei gruppi di costuming ufficiali Star Wars, intende organizzare una raccolta fondi tramite donazioni di chi si volesse fotografare con i personaggi creati dalla fantasia da George Lucas. La somma raccolta sarà devoluta al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, una realtà più che meritevole che è anche uno dei più importanti centri di ricerca e assistenza della zona. Durante i giorni dell’evento sarà girato un Docufilm che verrà presentato a Sky per essere trasmesso su Sky Arte e su Sky Uno.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/