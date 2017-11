La Lilt, Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori, vista l’amicizia ormai pluriennale, ha convocato le Legioni riconosciute ufficialmente da Lucasfilm, la Rebel Legion Italian Base e la 501st Italica Garrison per supportarla sensibilizzazione e raccolta fondi, il prossimo 19 Novembre, presso i Giardini Idro Montanelli di Milano si terrà la MoveMen_run, una gara podistica non competitiva che coinvolge le famiglie con percorsi differenziati per età e difficoltà.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “MoveMen 2017”, la Campagna promossa da LILT e che il gruppo assicurativo Aviva ha voluto sostenere con un’iniziativa sportiva per favorire la cultura della prevenzione e l’importanza di uno stile di vita sano.

La partenza è prevista per le ore 11:00 (ritrovo ore 10:30): l’itinerario che si snoderà all’interno del parco, è alla portata di tutti – uomini, donne e bambini – e ognuno potrà scegliere, in 40 minuti, di correre a velocità differenti (6.30 – 6.00 minuti al Km), o optare per una camminata. Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara con gadget e t-shirt tecnica. È possibile iscriversi alla corsa con una donazione a partire da 10€ collegandosi al sito www.retedeldono.it/avivamovemenrun, presso la sede LILT Milano di via Amadeo, oppure la mattina stessa della corsa. I fondi raccolti finanzieranno seminari dedicati al tema della prevenzione e visite urologiche gratuite presso gli ambulatori della LILT di Milano e provincia che verranno erogate durante il mese di novembre 2017.

La campagna MoveMen (che durerà tutto Novembre) serve a sensibilizzare gli uomini sul carcinoma alla prostata e i tumori maschili, diffondendo l’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione. Tutto il ricavato della corsa andrà a sostegno della campagna MoveMen.

La 501st Italica Garrison il distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura “imperiale”. La mission del gruppo, che ad oggi conta oltre 7000 membri attivi in più di 100 Garrison suddivise in tutto il mondo, si riassume in 3 punti fondamentali: promuovere Star Wars, celebrare la sua mitologia e promuovere il marchio, dando ai fan una comunità nella quale farlo; portare nella realtà il fascino dei costumi della saga, studiando, realizzando ed indossando questi costumi, per soddisfazione personale (hobby) e per l’intrattenimento del pubblico che può finalmente interagire dal vivo con gli spettacolari personaggi della saga; – contribuire alla comunità utilizzando questi costumi e le nostre risorse collaborando con associazioni benefiche, visite negli ospedali e contribuendo con raccolte fondi destinate ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Nel 2013 le attività della 501st hanno raccolto ben 16 milioni di dollari in tutto il mondo! http://www.501italica.com/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/