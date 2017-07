Lavori in corso per FantaExpo 2017, fiera del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma al Parco dell’Irno e Teatro Ghirelli, a Salerno, dall’8 al 10 settembre. Tante interessanti novità in arrivo per la VI edizione dell’evento. La squadra di FantaExpo capitanata dal presidente Angelo Recupito è già all’opera per garantire una rassegna di grande qualità, all’insegna del divertimento e della fantasia. Musica, fumetti, fantasy, videogame: tutto questo è FantaExpo. Tra i primi ospiti a confermare la presenza all’edizione 2017 ci sono Il Gatto sul Tubo, Cristina d’Avena e Pietro Ubaldi. a Salerno, dall’8 al 10 settembre. Tante interessanti novità in arrivo per la VI edizione dell’evento. La squadra di FantaExpo capitanata dal presidente Angelo Recupito è già all’opera per garantire una rassegna di grande qualità, all’insegna del divertimento e della fantasia. Musica, fumetti, fantasy, videogame: tutto questo è FantaExpo. Tra i primi ospiti a confermare la presenza all’edizione 2017 ci sono Il Gatto sul Tubo, Cristina d’Avena e Pietro Ubaldi. Il Gatto sul Tubo , youtuber appassionato di games, ha al suo attivo oltre 18 milioni di visualizzazioni: presso l’area Viral Games, dove verranno organizzate sessioni di gioco, sarà possibile sfidarlo a Call of Duty.

Attesissima dai più piccoli e non solo, Cristina D’Avena. La cantante delle sigle dei cartoni animati più amati si esibirà nel corso del FantaExpo 2017. In un’unica serata sarà possibile ascoltare i brani che hanno accompagnato l’infanzia dei bambini di ieri e di oggi, da I Puffi, a Occhi di Gatto, passando per Lady Oscar, Sailor Moon e Doraemon.

A proposito di Doraemon, al FantaExpo 2017 ci sarà anche chi ha prestato la voce al manga disegnato dal duo Fujiko Fujio: Pietro Ubaldi. Il celebre doppiatore, tra i più importanti e apprezzati del settore, ha dato voce a tantissimi personaggi di anime, cartoni e film (Capitan Barbossa, Jinbe, Sonic, Artemis, solo per citarne alcuni).

Tra gli ospiti di questa edizione 2017 ci saranno anche i The Suckerz , youtubers legati al mondo del rock e del metal e la cosplayer, glamour model e designer americana Marie Claude Bournonnais

Per quanto riguarda le aree a tema, saranno confermate quelle dello scorso anno e ci sarà qualche new entry.Novità di questa edizione è l’area Disney, con i personaggi e le principesse più amate dai bambini. Ci sarà quest’anno il ritorno dell’area Hobbit, dove sarà possibile celebrare i matrimoni con lo Stregone Grigio Gandalf. Confermate l’area Pokemon, dove sarà possibile confrontarsi con i tornei con i Nintendo 3DS, l’area Star Wars, con lo Jedi tour (un vero e proprio addestramento per diventare cavaliere Jedi) e l’area Japan con giochi della tradizione giapponese, direttamente dal Matsuri. Torneranno anche l’area Marvel e l’area Harry Potter.