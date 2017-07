Da quando Ron Howard ha preso le redine del nuovo film di Star Wars dedicato a Han Solo impazzano sulle piattaforme social foto dal set “ufficiali”. Un’interessante strategia di marketing che è già stata effettuata per “Il Risveglio della Forza” e “Rogue One”, un modo per far entrare il pubblico nel dietro le quinte della produzione che, secondo noi, rovina un po’ il senso di narrazione delle pellicole rispetto al lato produttivo.

In ogni caso vi riportiamo tre post di Instagram e Twitter in questi ultimi giorni in cui vediamo il nuovo Lando Calrissian (Donald Glover), i suoi sgarcianti costumi e il tanto amato Chewbacca che torna al cinema senza “l’anima” di Peter Mayhew e con il corpo di Joonas Suotamo.

lining up a shot today from my director’s monitor Un post condiviso da RealRonHoward (@realronhoward) in data: 18 Lug 2017 alle ore 14:44 PDT

#UntitledHanSoloMovie Care to guess whose closet this is? Un post condiviso da RealRonHoward (@realronhoward) in data: 11 Lug 2017 alle ore 11:31 PDT

Nel cast di questo secondo spin-off, ambientato prima di “Una nuova Speranza”, prodotto da Kathleen Kennedy e Ali Shearmur, troveremo oltre a Lando e Chewbacca anche Alden Ehrenreich (Han Solo), Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge ed Emilia Clarke, che vedremo in azione 25 maggio 2018.