Le avventure a colori dell’aliena che ha rubato il cuore di un’intera generazione di italiani stanno per terminare: Lamù color Special n. 2, l’albo conclusivo che raccoglie le storie pubblicate a colori su rivista del personaggio di Rumiko Takahashi, la “Principessa del Manga”, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 10 Maggio 2017. Un’imperdibile edizione che raccoglie una serie di episodi a colori del celebre capolavoro della maestra Takahashi! Due corposi volumi da oltre 300 pagine per tuffarsi nelle strampalate vicende del liceale Ataru e di Lamù, la bella aliena in bikini tigrato che ha fatto sognare generazioni di fan! Termina con la seconda uscita questa speciale raccolta di episodi di Lamù che ripropone le avventure dei nostri beniamini nei loro colori originali. Due preziosi tasselli che non possono assolutamente mancare nella vostra collezione di opere firmate Takahashi! Dal 10 Maggio Lamù color Special n. 2 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Rumiko Takahashi è una mangaka giapponese, nata a Nigata il 10 Ottobre 1957. Probabilmente la più celebre autrice della scena manga contemporanea, ha al suo attivo una lunga serie di successi – tutti pubblicati da Edizioni Star Comics –, a cominciare da LAMÙ(1978) e proseguendo con MAISON IKKOKU (1980, disponibile in perfect edition), RANMA ½(1987), INU YASHA (1996, disponibile in new edition), fino ad arrivare a RINNE, iniziato nel 2009 e attualmente in corso. Tra i mangaka più ricchi del Giappone, pubblica regolarmente editoriali di diverso argomento sulla rivista Shonen Sunday, la stessa che ospita le sue storie. Tra gli altri volumi unici e serie di Rumiko Takahashi presenti nel nostro catalogo ricordiamo anche KAGAMI GA KITA – LO SPECCHIO, IL BOUQUET ROSSO, ONE POUND GOSPEL, GLI UCCELLI DEL DESTINO.