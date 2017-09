Goblins! è la prima espansione per il gioco da tavolo Labyrinth, dedicato al film cult con protagonista David Bowie. L’espansione include 5 miniature Goblin curate in ogni dettaglio: tre miniature fanteria, una cavalleria e una artiglieria. È possibile usare l’espansione Goblins! in due diverse modalità: solo con le miniature, oppure aggiungendo anche nuove carte Labirinto e nuove regole. L’espansione è perfetta sia per i giocatori che vogliono abbellire il loro gioco con una componentistica ancora più ricca, sia per quelli che vogliono rendere il gioco diverso e più impegnativo.

Nel gioco originale, la magiche atmosfere del film sono riprodotte con materiali di qualità, con splendide illustrazioni e con cinque miniature da collezione sorprendentemente dettagliate. La scatola dovrebbe contenere 5 miniature dei personaggi principali, tabellone con i luoghi del film, 32 carte Labyrinth, 6 dadi poliedrici (d4, d6, d8, d10, d12, d20), 6 carte riassuntive, oltre 30 segnalini, 4 schede personaggio, 4 carte abilità e 4 carte indebolimento, 4 carte tessera: robot gigante, fanteria Goblin, cavalleria Goblin, artiglieria Goblin e il regolamento.

Labyrinth è un gioco collaborativo, per 1-5 giocatori da 6 anni in su; è caratterizzato da regole semplici, esiti di gioco imprevedibili e alta rigiocabilità. Le evocative riproduzioni dei paesaggi e delle creature che popolano lo strano labirinto, garantiscono un elevato coinvolgimento per tutta la famiglia e per gruppi di amici.

Labyrinth: Goblins! sarà disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games 2017, dall’1 al 5 novembre.

Contenuto: 5 miniature (3 fanteria, 1 cavalleria, 1 artiglieria), 5 nuove carte Labirinto, regolamento

Ideazione: Alessio Cavatore

giocatori: 1-5

Età: 6-99

Durata: 30’

Lingua: ITA

Prezzo consigliato: 24,90€

Per info: https://www.facebook.com/dvgiochi/ || https://www.dvgiochi.com/