«Con rischi indicibili e traversie innumerevoli io ho superato la strada per questo castello oltre la città dei Goblin, per riprendere il bambino che tu hai rapito. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Non hai alcun potere su di me! »

E con questa frase pronunciata dalla protagonista Sarah che inizia uno dei più bei film fantasy che io abbia mai visto, Labirinth Dove tutto è possibile. Diretto nel 1986 dal regista Jim Henson creatore dei pupazzi Muppets e sceneggiato da Terry Jones membro del gruppo comico satirico inglese dei Monthy Python. Nel film David Bowie, Jennifer Connelly e Toby Froud (nella parte del piccolo Toby, sono gli unici personaggi umani della storia, il resto dei protagonisti sono pupazzi animati oppure una combinazione di parti tra umani e pupazzi animati in pieno stile Muppets. Il film è stato girato sia a New York che negli Eistree Studios in Gran Bretagna e per la sua realizzazione gli autori hanno ammesso di essersi ispirati moltissimo dalle storie de il Mago di Oz e di Alice nel Paese delle Meraviglie, e per la realizzazione della fotografia e della scenografia sia del castello che per il labirinto e di altri ambienti si sono anche qui ispirati alle opere di M.C. Escher e di Maurice Sendak

Trama

Il film inizia con Sarah, una ragazza quindicenne piena di sogni ed immaginazione, che si diverte a declamare nel bel mezzo di uno splendido parco un pezzo del suo libro preferito Labyrinth, il dialogo tra la protagonista e il Re dei Goblin Jareth, quando ad un certo il tempo viene al peggio e sta per iniziare a piovere, e per evitare di bagnarsi e di rovinare il suo costume da principessa corre di corsa a casa. Appena arrivata, nonostante sia accolta calorosamente, Sarah tratta freddamente sia il padre che la matrigna, infatti i genitori di Sarah sono divorziati, e anche se molto legata alla madre, per via del suo lavoro di attrice è sempre via per lavoro e quindi è costretta a stare dal padre, solo che non accetta la nuova moglie del padre, nonostante lei cerchi di essere disponibile e affettuosa con lei, e nemmeno Toby il fratellastro avuto da questa nuova unione, proprio per l’astio non giustificato che prova nei confronti della matrigna e del fratellastro, Sarah si chiude in un mondo circondato da balocchi e da fiabe.

La situazione non migliora, quando Sarah è costretta non solo a rimanere a casa per via del temporale, ma anche di dover fare da babysitter a Toby, in quanto suo padre e la matrigna devono uscire per via di un impegno preso in precedenza. Per via dei lampi e dei tuoni del temporale, Toby si spaventa e inizia a piangere e strillare, non sopportandolo più Sarah per calmare il fratellastro, inizia a raccontargli di Labyrinth, la storia di una ragazza che il Re dei Goblin gli ha donato dei magici poteri speciali, continua il racconto arrivando al punto che la ragazza non gli piace la sua vita e vuole cambiarla e ordina agli gnomi che si portino via il suo pestifero e fastidioso fratellino, finita la storia Sarah esce dalla stanza di Toby che non ha smesso di piangere e mentre spegne la luce esclama “spero proprio che gli gnomi ti portino via all’istante”, non passa nemmeno un attimo che il pianto di Toby cessa immediatamente e in casa cala un silenzio innaturale, Sarah preoccupata entra nella stanza di Toby e trova il lettino vuoto, capisce così che gli gnomi hanno rapito il bambino.

Mentre Sarah disperata chiama Toby e prova a cercarlo, appare dal nulla un Barbagianni, che in men che non si dica si trasforma davanti a lei in Jareth il Re dei Goblin del suo libro Labyrinth, Sarah rimane sbalordita dall’apparizione, e intanto Jareth le confessa che sono stati proprio gli gnomi su suo ordine a rapire Toby come suo esperesso desiderio, ma egli non è venuto a mani vuote, infatti gli dona un cambio una sfera di cristallo, dove sono rinchiusi tutti i suoi sogni e desideri. Sarah rifiuta il dono di Jareth e gli ordina di rivolere indietro Toby in quanto si è pentita per aver espresso il desiderio, indispettito dalla risposta di Sarah, Jareth decide di proprone una sfida, le concede 13 ore per trovare Toby che si trova al centro di un Labirinto, se ella non arriverà prima del tempo scaduto, Toby diventerà uno dei suoi Gnomi.

Giunta al Labirinto Sarah inizia a cercare la strada giusta per ritrovare Toby, ma dopo un primo momento l’impresa si rivela più ardua del previsto, infatti oltre alle varie vie e cunicoli che bisogna percorrere, il labirinto è disseminato di vari Puzzle e test e prove di abilità, che se si azzecca la combinazione o la risposta giusta, la via viene preclusa constringendo Sarah a prenderne un altra con evidente tempo perso. Durante la ricerca, Sarah incontra un nano di nome Gogol, che gli rivela che lui conosce ongi via e ogni cosa del Labirinto e che sa anche dove potrebbe trovarsi Toby, Sarah allora per convincerlo ad aiutarla, gli regala il suo braccialetto perchè egli la accompagni per la via giusta ed in breve tempo, i due partono alla ricerca di Toby, ma dopo poco si imbattono di nuovo in Jareth, Sarah capisce così che Gogol è segretamente al soldo di Jareth e che il loro incontro non è stato per nulla casuale, ma anzi lo stesso Jareth lo aveva scelto come spia per sorvegliare i progressi di Sarah, ma colpito dalla natura gentile di Sarah, alla fine Gogol si schiera con lei e insieme continua la ricerca del centro del Labirinto.

Durante la loro avventura Sarah e Gogol arrivano davanti ad un ponte presidiato da un cavaliere in armatura dalle fattezze di uno yorkshire e come cavalcatura utilizza un cane da pastore, egli si presenta ad un indispettito Gogol e una stupita Sarah come Sir Didymus, un nobile cavaliere che per far fede ad un giuramento deve rimaere a difendere e sorvegliare il ponte in questione, dopo che Sarah gli ha fatto capire l’inutilità del suo giuramento, Sir Didymus decide di unirsi a loro per la ricerca più “nobile” del fratellino di Sarah. Ma dopo poco si imbattono in una specie rissa, infatti alcuni sgherri agli ordini di Jareth, si stanno divertendo ai danni di un grosso bestione, che approfittando della sua natura gentile se ne approfittano per bene, ma Sarah e i suoi amici vanno ad aiutarlo e cacciano via i biechi malfattori, Bubo, così si chiama la creatura, ringrazia Sarah per l’aiuto e come ringraziamento decide di unirsi a lei alla ricerca di Toby.

Dopo molte peripezie affrontando prove sempre più difficili, creature strane e assurde, come i folletti snodabili capaci di staccarsi pezzi del corpo e scambiarseli, e uscendo senza non poca difficoltà dalla Gora dell’Eterno Fetore, Sarah ed il suo gruppo di amici, finalmente giungono nella cittadella di Jareth dvoe il suo castello si trova proprio al centro del Labirinto. Arrivati nella città, Sarah Bubo Gogol e Sir Didymus, vengono attaccati dagli gnomi per ordine di Jareth, però il gruppo eterogeneo di eroi riesce ad avere la meglio su di loro grazie anche all’aiuto inaspettato di enormi pietre rotolanti chiamate in rinforzo da Bubo.

Sarah così entra nel castello multidimensionale di Jareth, qui il re dei Goblin grazie alla particolarità del suo castello e anche grazie ai suoi poteri, cerca di confondere Sarah creando vortii di illusioni, infatti l’interno del castello sembra preso da uno dei quadri di M. C. Escher; ma Sarah non demorde dal suo obiettivo di trovare e salvare Toby. Jareth allora gioca un ultima carta, chiede a Sarah di diventare la sua Regina e di regnare insieme a lui. Dopo un primo tentennamento, Sarah rifiuta la proposta ma pian piano sente dentro di lei cedere alle lusinghe di Jareth, per riuscire a sfuggire alla sua nefasta e affascinante influenza, Sarah declama il verso finale che la protagonista del suo libro preferito rivolge al Re dei Goblin, ma non ricorda l’ultima frase come sempre, ma allo scoccare dell’ultimo rintocco delle ore concesse a Sarah da Jareth per ritrovare Toby, si ricorda ed esclama “Tu non hai alcun potere su di Me!”. Immediatamente dopo averla pronunciata, la stanza dove si trovava Sarah insieme a Jareth si frantuma in mille pezzi e lei si ritrova davanti all’ingresso di casa sua e sulla parte l’orologia batte i rintocchi della mezzanotte e subito dopo nota un barbagianni che vola via nella notte, forse che Jareth sia stato battutto?.

Sarah corre nella stanza di Toby e vede che nel lettino felicemente addormentato c’è il fratellino sano e salvo, e pentita del pericolo che gli ha fatto correre, gli dona il suo orsacchiotto Lancillotto perchè lo protegga mentre dorme. Tornata in camera sua , pian piano Sarah raccoglie le sue cose pupazzi, balocchi, trucchi e le coroncine di plastica per liberarsene, in quanto pensa che sia arrivato il momento in cui non è più una giovane ragazza ma stà per diventare una giovane donna e di pensare ad essere più matura, in quel momento davanti allo specchio appaiono di seguito Gogol, Bubo e Sir Didymus, che comprendono la sua decisione di lasciarsi alle spalle le sue fantasie dell’infanzia, le ricordano che in ogni caso ci saranno sempre “se dovessi aver bisogno di noi”. Sarah fa una promessa, pur diventando adulta lei non abbandonerà mai le sue fantasie e avrà sempre bisogno di loro. Appena pronunciata quella promessa, Bubo Gogol, Sir Didymus e tutte le creature fantastiche di Labirinth si materializzano nella sua stanza e fanno una grande festa, contenti che lei non abbandonerà mai la sua immaginazione. Intanto fuori dalla finestra Jareth trasformato in barbagianni vola via in direzione della luna.

Film onirico, fantasioso, che in certi momenti tratta anche di argomenti come il dover diventari “adulti”, una buona colonna sonora, un bel montaggio, in parole povere non posso dire altro che Labyrinth è un film molto bello, che ogni volta che lo rivedo mi da le stesse emozioni di quando lo vidi al cinema per la prima volta quando anche io ero arrivato al punto di quell’età “ingrata” del passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta, non riesco ad esprimere altro, dovete vederlo.

Curiosità

David Bowie all’interno delle interviste del documentario Inside the Labyrinth ammette che durante l’eseguzione della canzone Magic Dance, i versi di Toby fu lui stesso a farli visto che il bambino non li faceva.

Per la coreografia dei pupazzi se ne era occupata Cheryl McFadden, conosciuta successivamente dal col nome di Gates McFadden interpretando il ruolo dell’ufficiale medico Beverly Crusher della serie televisiva Star Trek The Next Generation

Alla prossima!

By Marco “Talparius” Lupani

dedicato al mio caro amico Gianluca “Satyr” Falletta