Non sarebbe una buona idea avere a portata di mano, raggiungibile con i mezzi pubblici, uno spazio per passare una pomeriggio per imparare a conoscere il sistema solare e addestrarsi a diventare astronauti? A Milano ora c’è.

L’8 Ottobre 2017 in Via Monluè, 70 a Milano, dalle 14 alle 16:30, nel corso della Festa di Monluè si terranno dei laboratori per i bambini delle elementari e medie per conoscere il Sistema Solare e addestrarsi per diventare astronauti insieme alla Rebel Legion Italian Base, le due sedi italiane delle organizzazioni mondiali di costuming di Star Wars, riconosciuta ufficialmente da George Lucas. Per info: https://www.facebook.com/events/1952386628337951/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/