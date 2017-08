Uno dei gioielli più belli del Molise è racchiuso nel cuore delle montagne del Matese nella faggeta di Costa del Carpine a Campochiaro. Si tratta del Pozzo della neve, un abisso che giunge a una profondità di 1048 metri. Un vero e proprio gioiello sotterraneo di formazione carsica molto imponente sia per profondità che per estensione. Non molto lontano abbiamo Cul di Bove che è la seconda grotta del Matese caratterizzato da un torrente sotterraneo che forma laghi e cascate. Si è ipotizzato che tra le due grotte ci fosse un collegamento ma non ci sono conferme. Tornando al magico mondo di Tolkienci piace pensare che queste grotte possano essere abitate dai nani e che questi ultimi abbiano voluto chiudere il collegamento tra Cul di Bove e Pozzo della neve per nascondere la loro presenza agli uomini.

tratto da La Terra in Mezzo: