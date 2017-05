Spazio, Ultima Frontiera… questi sono i viaggi della U.S.S. Orville, la sua missione è quella di esplorare lo spazio profondo guidata dal capitano Ed Mercer (Seth MacFarlane). Riuscirà il capitano già creatore de I Griffin e di American Dad a farci ridere a bordo della sua astronave?

Come lo stesso McFarlane, autore e protagonista di The Orville, dichiara: “XXV Secolo, il nostro Pianeta fa parte dell’Unione Planetaria: una civiltà avanzatissima e supertecnologica con più di tremila astronavi…” Il Capitano Mercer sta uscendo ora da un divorzio che lo ha distrutto e non sa che proprio nella nave stellare che ha finalmente l’onore di poter guidare troverà ad affiancarlo come primo ufficiale proprio la sua ex moglie Kelly Greyson (Adrianne Palicki). A bordo della Orville, che non è esattamente una classe Galaxy, c’è ovviamente il suo migliore amico Gordon Malloy (Scott Grimes) a concludere un trio famigliare un po’ strano dagli stardard della Federazione. Il resto del cast vede la partecipazione anche di Peter Macon (Isaac: una forma di vita artificiale che crede che le forme di vita biologiche siano inferiori), Penny Johnson Jerald (Claire Finn, già Kasidy Yates di Star Trek Deep Space Nine: medico di bordo della Orville e migliore dottoressa dell’unione planetaria), Peter Macon (Bortus: un membro alieno dell’equipaggio la cui specieè composta da un solo genere sessuale), J. Lee (John Lamarr, il navigatore specializzato nel fare spesso battute a sproposito), Halston Sage (Alana Kitan: ufficiale alla sicurezza con poca esperienza che proviene da un pianeta con una forza di gravità così forte da donarle una forza fisica fuori dal comune) e Norm MacDonald, che doppierà Yaphit, una creatura gelatinosa.

Fox ci regala questa nuova parodia di Star Trek che debutterà il prossimo autunno con un episodio pilota diretto da Jon Favreau (Iron Man, Il Libro della Giungla).