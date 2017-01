Il Molise esiste ed è un luogo fantastico. Una terra meravigliosa, tra mare e montagna culla della civiltà italiana (lo sapevate che uno dei primissimi insediamenti umani è stato proprio vicino ad Isernia?) che ha visto susseguirsi popoli e culture che hanno lasciato dietro di se moltissimi siti archeologici e tante, tante leggende. Proprio di leggende tratta il nuovo sito “La Terra in Mezzo” realizzato dalla blogger molisana Maria Merola.

Maria è una persona innamorata di questa bella terra, la sua terra! Ha deciso di intraprendere questo progetto stufa della solita: il Molise non esiste! Invece non solo esiste ma è una terra al di là di una semplice storia. Un luogo magico e sconosciuto che deve trovare un modo, un’idea, per farsi conoscere e diventare, come merita, una destination turistica internazionale. Ecco perché nasce La Terra in mezzo. Il titolo ovviamente sfrutta la magia di Tolkien per raccontare una regione “al centro dell’Italia” e al “centro di culture” che ha nella leggenda di luoghi meravigliosi, eppure sconosciuti, la sua definizione.

Tutto lo staff di Satyrnet fa i suoi complimenti a Maria Merola e alla sua raccolta di storie affascinanti, tra storia e magia, dedicate ad una delle regioni più belle d’Italia da conoscere e da scoprire!

Potete esplorare “La Terra in Mezzo” agli indirizzi: http://laterrainmezzo.altervista.org/ e https://www.facebook.com/pg/TerraInMezzo