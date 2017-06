La splendida Scarlett Johansson, in un’intervista a da BravoTV, riguardante l’uscita, il prossimo 4 Maggio 2018, del film “Avengers: Infinity War”, parla del rapporto della sua Vedova Nera con Bruce Banner / Hulk: “Ho appena terminato il mio lavoro sul set. Il mio personaggio ha una relazione con quello di Mark Ruffalo. Quel giorno di riprese è stato devastante. Non so perché. Ero distrutta… Il personaggio di Mark dovrebbe essere così forte e all’improvviso diventa fragile. E mi ha ricordato alcuni momenti della mia vita…”.

Dopotutto anche nelle pellicole precedenti si cominciava ad evincere un rapporto sentimentale tra i due supereroi (che ha destato, ovviamente, una serie pressoché infinita di prese in giro sociali…). In Avengers: Age of Ultron, lo stesso produttore Kevin Feige aveva diffuso questa dichiarazione: “Il rapporto tra Bruce Banner e Natasha è molto inaspettato, toccante e tragico, in qualche modo, ed è quasi il centro emotivo del film. Questi due personaggi hanno un passato alquanto instabile, ma il regista Joss Whedon è riuscito a strutturare la loro relazione in modo meraviglioso, rendendola una delle colonne portanti del film”.

Se ben ricordiamo, Hulk è “controllabile” proprio grazie alla delicatezza della Vedova nera.