Cari maniaci di Star Wars, come già l’anno scorso, da gennaio a marzo 2018, dobbiamo affrontare il nostro destino a Disneyland Paris con La Stagione della Forza. Gli ospiti del Parco si ritroveranno “realmente” in una galassia lontana lontana, dove spettacoli mozzafiato con effetti speciali e personaggi di Star Wars faranno vivere la guerra tra luce e oscurità. I visitatori saranno chiamati a scegliere tra Lato Chiaro e Lato Oscuro: una scelta molto importante perché il temibile Primo Ordine ostenterà la sua oscura potenza e i suoi stormtrooper andranno a caccia di feccia ribella. Dall’apertura sino allo show di fine giornata gli ospiti si troveranno faccia a faccia con gli eroi della saga creata da George Lucas. Sarà l’occasione di immergersi totalmente nella galassia che tutti noi amiamo, cominciando da “La Marcia del Primo Ordine”, guidata dal Capitano Phasma che sfilerà per le vie del parco seguito dallo spettacolo “Star Wars: in una galassia lontana lontana…“. Quale occasione migliore per incontrare Darth Vader e Kylo Ren. Infine quando l’Oscurità calerà su Disneyland Paris , il nuovo spettacolo “Star Wars: una festa galattica“, concepito appositamente per Disneyland Paris, illuminerà il parco Walt Disney Studios; Luci, suoni, proiezioni ed effetti speciali accoglieranno i nostri beniamini antichi e moderni: Chewbacca, R2-D2, Kylo Ren, Darth Maul, Darth Vader e tanti altri! L’Impero, il Primo Ordine, Ribellione e la Resistenza renderanno lo show ancora più epico e memorabile.

È la nostra occasione per vivere la saga Star Wars in tutta la sua meraviglia intergalattica. Ecco un po’ di info speciali direttamente dal sito ufficiale:

La forza di Rogue One: A Star Wars Story nello spettacolo più travolgente della galassia. Senti un fremito correre lungo la schiena mentre ripercorri i momenti più elettrizzanti della saga di Star Wars in questo evento serale costellato di proiezioni modernissime, effetti speciali, musica e veri personaggi di Star Wars. Luogo: Production Courtyard, Walt Disney Studios .

Star Wars: in una galassia lontana lontana… Uno spettacolo che intensifica la Forza. Affidati ai sensi e vivi l'energia di questo spettacolo all'insegna dell'azione, dove i Personaggi di Star Wars ed effetti speciali fanno rivivere la Forza davanti ai tuoi occhi. Luogo: Production Courtyard, Walt Disney Studios .

La Marcia del Primo Ordine: Os serva la Forza del Primo Ordine. Trattieni il fiato e guarda Capitan Phasma con il suo battaglione di Stormtrooper in una fantastica dimostrazione di potenza galattica. Luogo: Production Courtyard, Walt Disney Studios .

Sei il ribelle che stanno cercando? Mantieni i nervi saldi, tieni i documenti pronti e trova una storia convincente perché gli stormtrooper pattugliano le strade a caccia di ribelli. Luogo: Production Courtyard, Walt Disney Studios.

Il risveglio di Star Tours: Preparati a vivere avventure spaziali con Star Tours: l'Avventura Continua a Discoveryland. Con la possibilità di vivere oltre 70 diverse missioni, viaggerai negli esotici mondi di Jakku, Hoth, Tatooine, la Morte Nera e molti altri! Unisciti ai Personaggi di Star Wars in questa elettrizzante attrazione 3D in cui ogni destinazione offre sorprese uniche. Luogo: Discoveryland, Disneyland Park.

Star Wars conquista Space Mountain. Lanciati alla scoperta della galassia di Star Wars in un'epica rivisitazione di una classica attrazione spaziale. Arruolati nell'Alleanza Ribelle e combatti il minaccioso Star Destroyer seguendo gli avvitamenti di TIE Fighter. Luogo: Discoveryland, Disneyland Park.

