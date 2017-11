Non basta aver dichiarato l’uscita di una nuova Trilogia inedita di Star Wars, Disney e Lucasfilm hanno davvero lanciato il loro “all in” in questa partita a poker crossmediale!

Ben Fritz del Wall Street Journal ha twittato l’annuncio della produzione di una serie Tv “live action” ambientata della “galassia lontana lontana” creata quarantanni fa da George Lucas per la nuova piattaforma streaming Disney che scenderà in campo, secondo il magazine The Wrap, nel 2019 come diretta concorrente di Netflix (finito il loro accordo nel 2018) sopratutto dopo la futura, presunta, acquisizione di Fox.

Disney creating new “Star Wars” live action series, one based on “Monsters Inc.,” “High School Musical” TV series and Marvel series for its streaming service launching in 2019, says Iger — Ben Fritz (@benfritz) 9 novembre 2017

La produzione di questo telefilm arriverà insieme alla nuova serie animata dedicata ai personaggi di Monsters & Co., la nuova serie di High School Musical e nuovissimi progetti dedicati al franchise Marvel!