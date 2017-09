Matteo Astone, giovane scrittore di Selvazzano Dentro, attualmente ricercatore negli Stati Uniti, esordisce nella letteratura fantasy per ragazzi con “La Pentola e l’Occhio di Fuoco”. L’amore per la scrittura l’ha però accompagnato anche oltreoceano, da dove in queste settimane sta lanciando “La rinascita del fuoco blu”, primo volume della saga fantasy young-adult “La Pentola e l’Occhio di Fuoco”. Il romanzo narra di un’antica, oscura pentola in cui vortica un fuoco magico che sogna il dominio sul mondo e di Elena e Francesco Fringuelli – due liceali il cui cognome li lega come fratelli e cela la voce di un tenebroso passato, che dalla Patavium del 152 d.C. arriva ai giorni nostri sulla scia di una vendetta agognata per quasi duemila anni.

L’idea per la storia è nata quando Astone stesso era un liceale e avrebbe desiderato leggere una storia fantastica dove ogni pagina può nascondere un dettaglio da decifrare, dove niente è per caso, dove il lettore viene preso in giro ma ha gli elementi per passare dall’altra parte, se lo vuole. Matteo Astone non è uno scrittore di libri fantasy. É uno scienziato, un clown, un amante del circo sociale e del volontariato. Ma ora il giovane selvazzanese già autore di tre libri presentati e apprezzati in moltissime scuole e biblioteche di Padova e provincia, presenta il suo nuovo libro, che ne segna l’esordio nel mondo della letteratura fantasy per ragazzi. Scrittore per passione fin da bambino, Astone è un ricercatore biomedico di professione e attualmente lavora in un centro di ricerca sui tumori in Minnesota. “La rinascita del fuoco blu” è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che in e-book. L’e-book è anche scaricabile gratuitamente grazie alla speciale offerta lancio dell’autore sul sito https://matteoastone.wordpress.com. Il secondo e il terzo volume della saga sono già stati completati dall’autore e saranno probabilmente pubblicati entro il 2018.