La Rebel Legion Alpine Base, divisione Austriaca della Rebel Legion, il gruppo di costuming “Ribelle” ufficialmente riconosciuto dalla Lucasfilm ha invita la Rebel Legion Italian Base ad una trasferta “stellare” a Vienna per la locale fiera del fumetto.

La Terza edizione del VIECC (Vienna Comic Con) si terrà a Vienna il 18 e il 19 Novembre 2017 e sarà realizzato dagli stessi autori del Comic Con di New York con l’obiettivo di portare l’esperienza dei grandi eventi a stelle e strisce nel cuore dell’Europa. Anime\Manga, Comics, film\telefilm, giochi, il VIECC vuole mostrare tutte le novità per il futuro e immergere il pubblico nella cultura pop; i visitatori si dovranno aspettare espositori, sessioni fotografiche e per autografi con celebrità e panel molto interessanti.

Se vi va vi di seguire i ragazzi “stellari” italiani in questa avventura oltre le Alpi, tutte le informazioni sono online all’indirizzo http://www.viecc.com/en/

La Rebel Legion è una organizzazione internazionale di costuming di Star Wars, creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars: Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e anche Wookiee…non manca nessuno! Grazie alla serietà dimostrata ed all’accuratezza dei costumi, la Rebel Legion è stata riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di costuming per i “ribelli” di Star Wars. La Rebel Legion è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi: più di 2000 membri in oltre 28 paesi in tutto il mondo, con 57 basi di diversi stati, diventando il primo gruppo di costumi ribelli nella comunità starwarsiana. Rebel Legion Italian Base, nata del 2005, è la sezione italiana del gruppo internazionale di costuming ribelle Star Wars. http://www.rebellegion.it/