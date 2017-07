Un Goku provato e con la maglia ormai distrutta è il protagonista del nuovo visual Key che è stato diffuso sull’Account ufficiale twitter di Dragon Ball Super, in procinto di una sua nuova trasformazione già, d’altro canto, anticipata dalla nuova sigla. Chiaro omaggio alla prima trasformazione di Goku in Super Sayan contro Freezer in Dragon Ball Z.

La serie, in onda in Italia su Boing, ha inizio dopo la sconfitta di Majinbu, acerrimo nemico di Goku. Senza la sua minaccia, la Terra è finalmente in pace e il protagonista decide di ritirarsi dalla vita di battaglia per dedicarsi all’agricoltura e alla propria famiglia. Goku, però, insieme al suo fedele compagno di squadra Vegeta, continua gli allenamenti, nell’eventualità che possa ripresentarsi un avversario che metta a repentaglio la sicurezza dell’umanità.