La mostra “Batman, Oscurità e Luce” celebra i quasi ottant’anni di vita editoriale dell’Uomo Pipistrello, ma soprattutto gli oltre 70 anni di pubblicazione del personaggio nel nostro paese. Soprattutto Il rapporto artistico e editoriale tra l’Italia e Batman è il fulcro dell’esposizione, che mette al centro della scena i principali autori contemporanei che realizzano storie della “Batman-Family” nei comic americani.

La mostra è stata curata da Vincenzo Mollica e di Riccardo Corbò, organizzata da Amici del Fumetto – Tiferno Comics in collaborazione con Warner Bros. Pictures Italia e RW-Lion, con la preziosa collaborazione di Luca Reinero e CArt Gallery.

L’esposizione presenterà tavole originali di Simone Bianchi, Claudio Castellini, Gabriele Dell’Otto, Giuseppe Camuncoli e (sceneggiatura originale di) Matteo Casali, Alberto Ponticelli, Emanuel Simeoni, Giovanni P. Timpano, Emanuela Lupacchino, David Messina, Tanino Liberatore, Lee Bermejo, Eleonora Carlini, Marco Santucci, Carmine Di Giandomenico. Sarà inoltre arricchita da omaggi, sketch, murales e dedicati di Hugo Pratt, Bob Kane, Frank Miller, Milo Manara, Francesca Protopapa, Elena Casagrande, Jordi Bernet, Giorgio Cavazzano, Michele Rech, Ale Giorgini, Leo Ortolani, Francesco D’Erminio (in arte Ratigher), Simone Sio, Arturo Lozzi, Lucio Parrillo, Emiliano Tanzillo, Davide Toffolo, Giampaolo Tomassetti, Danijel Zezelj, nonché da una sezione con circa 80 riproduzioni di pagine di fumetti americani, in cui vengono illustrati e spiegati gli incontri e scontri tra Batman e la Bat-Family.

Piazza G. Matteotti presso Quadrilatero di Palazzo BufaliniDal mercoledì alla domenica 10,00-12,30 | 16,00-19,30

Ingresso Libero

PROGRAMMA

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

ore 16,00 Inaugurazione

ore 18:00 – Incontro con LRNZ

Lorenzo Ceccotti, autore della locandina della mostra, racconta la genesi dell’immagine, le sue ispirazioni, i migliori e i peggiorilook di Batman di sempre.

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

ore 15:00 – Batman: chi è e come lo è diventato

Incontro con Riccardo Corbò, co-curatore della mostra, dedicato alla storia editoriale di Batman in America, dalle ispirazioni alle origini nel 1939 fino ad oggi. Segue firma-copie del catalogo.

SABATO 23 SETTEMBRE – BATMAN DAY

Ore 11:30 – Gli editori italiani di Batman

Incontro con Riccardo Corbò, co-autore della mostra, che presenta la storia delle pubblicazioni e delle edizione italiane dell’Uomo Pipistrello: dalle prime edizioni quasi pirata a quelle extralusso di oggi.

Ore 15:00 – Batman made in Italy

Incontro con Matteo Casali, sceneggiatore autore di “Batman Europa” e Emanuel Simeoni, disegnatore autore di “Batman Eternal“: “Il giorno di Batman“, la passione e il lavoro di due artisti professionisti che creano i fumetti originali americani.

DOMENICA 24 SETTEMBRE – POST-BATMAN DAY

Sorprese e gadget per il pubblico targati RW-LION.

Ore 10:30 – Scrivere il Pipistrello

Incontro/lezione con Matteo Casali su come si diventa sceneggiatori di Batman e di fumetti americani, e su come si deve scrivere una sceneggiatura originale. Segue firmacopie.

Ore 11:30 – Il Lato Selvaggio di Batman

Incontro/lezione con Emanuel Simeoni su come si disegna Batman usando strumenti digitali e sullo stile personale dell’autore. Segue firmacopie e sketch per il pubblico

SABATO 30 SETTEMBRE 2017

ore 16:00 – Le vertigini di Batman

Incontro con Alberto Ponticelli, disegnatore di “The Dark Knight“: come un autore Vertigo, sperimentale e indipendente si incontra con l’Uomo Pipistrello. Segue firmacopie e sketch per il pubblico

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

Ore 10:30 – Batman Goes To Italy

Incontro con Riccardo Corbò, co-autore della mostra: tutte gli incontri e scontri della Bat-Family con l’Italia, gli italiani, la lingua italiana, tra stereotipi e sorprese nei fumetti americani dal 1939 ad oggi.

Ore 11:30 – Firmacopie e sketch per il pubblico con Alberto Ponticelli

SABATO 14 OTTOBRE 2017

ore 16:00 – Le Radici Pulp di Batman

Incontro con Giovanni P. Timpano, disegnatore di “The Shadow/Batman“, che in anteprima assoluta mondiale, in contemporanea con l’uscita americana dei fumetti, espone le sue tavole originali in mostra. L’influenza di The Shadow nella creazione del personaggio, il primo Batman spietato giustiziere con pistole e mitragliatrici. Segue firmacopie e sketch sul catalogo della mostra

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

ore 11:30 – Alla conquista dell’America

Incontro/lezione con Giovanni P. Timpano, disegnatore di “The Shadow/Batman“. Come si entra nel mercato americano da disegnatori, la carriera di Timpano tra personaggi pulp e creazioni autoriali: i consigli e i trucchi del mestiere per un fare l’autore di fumetti nel XXI secolo. Segue firmacopie e sketch sul catalogo della mostra.

Il programma non è definitivo ma è un work in progress che potrebbe subire alcune variazioni e integrazioni.

