La lunga notte dei cartoni animati is coming! Uno degli eventi più nerd della storia italiana, attivo dal lontanissimo 1993! Stessa location di sempre, Bagno Marisa 48 di Marina Romea, Ravenna, per festeggiare la notte delle stelle cadenti e del mare in amore, il 10 agosto: tutti in spiaggia, stesi sul lettino dalle 21:30 fino a notte fonda, a guardare cartoni, anime, video su uno schermo gigante, con l’ausilio moderato dei commentatori designati tra cui Andrea Gordini o come Andrea Gordini Fa Cose – Creazioni Artistiche TokiArtworks Lab e il grande amico Roby Rani di Lega Nerd.

L’evento è gratuito e non a scopo di lucro, nato ormai con il nobile scopo di far passare una serata diversa dal solito ad amici e persone con un interesse comune che si riuniscono sotto il cielo stellato di S.Lorenzo ad ammirare tra l’altro anche le stelle cadenti. Vista la proiezione di alcuni episodi in “lingua originale” l’organizzazione coglie l’occasione per ringraziare tutti i gruppi Fansub sparsi per l’Italia che, con i loro sottotitoli, fanno un ottimo lavoro e permettono a tutti quanti di comprendere appieno ciò che viene detto anche se non si sa la lingua!

Durante “La lunga notte dei cartoni animati” saranno presenti come di consueto alcuni banchetti con materiale a tema ed alcuni artisti esporranno le loro opere realizzate a mano e ispirate al mondo dell’animazione, dei comics e del cinema e, come ormai consuetudine da alcuni anni, interverranno anche cosplayer con l’intento di aiutare il pubblico ad immergersi nel magico mondo dell’animazione! Ed infine … Chiacchere, bomboloni e nerditudine strabordante oll nait long!

Per info: https://www.facebook.com/events/125561098043767/