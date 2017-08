La Lego, croce e delizia di tutti i trentenni Nerd, ha fatto un grande annuncio su Twitter per prepararci allo sbarco set Lego Star Wars più grande di sempre: “State pronti Lego StarWars sta realizzando il suo set più grande di sempre! Non vediamo l’ora che arrivi il primo ottobre!”

Get ready! #LEGOStarWars is assembling its biggest set yet! 😱 We just can’t wait for October 1st! @starwars pic.twitter.com/bG5bYgHDv8 — LEGO (@LEGO_Group) 15 agosto 2017

Come tutti i collezionisti dei mattoncini danesi sanno, finora il record per il set Star Wars con il maggior numero di pezzi lo detiene il Millennium Falcon della serie “Ultimate Collector” con i suoi 5195 mattoncini; a seguire il Super Star Destroyer e la Death Star che ne contano “soltanto” poco più di 3000! Ovviamente è lecito ipotizzare che il nuovo “giocattolo” sia ispirato alla prossima pellicola di Star Wars “The Last Jedi”, si ipotizza una nuova versione della vecchia caretta stellare anche perchè, uscendo ad ottobre, non dovrebbe trattarsi di uno spoiler ma di un mezzo che già conosciamo… Qui si comincia a risparmiare e a tirare la cinghia ….

Se volete “altri spoiler” sui prossimi set Lego dedicati a “Star Wars VIII – The Last Jedi” ecco qui la gallery che abbiamo preparato (basta cliccare sul simbolino di Facebook):