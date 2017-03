Rolling Stones Italia dichiara pochi minuti fa la “fine” della fortuna saga dei Simpson! Quello che segue è il tweet con cui il magazine ha riportato la notizia che sta già facendo il giro del mondo creando sgomento nei cuori di tutti i fan di Homer e famiglia! Il magazine italiano ha riportato alcune indiscrezioni pubblicate sul magazine NME.

Per fortuna, la notizia riportata non è totalmente vera essendo ripresa in maniera imprecisa: NME faceva riferimento alla situazione di disamore che molti appassionati ormai nutrono per la serie di Bart che non riesce più a raggiungere i livelli di ascolti di qualche anno fa. Rolling Stone Italia ha prontamente cancellato sia il tweet che la pagina del sito dove indicava questa notizia!

Il sito Tv By the numbers smentisce ufficialmente la notizia della cancellazione della serie, ricordando che i Simpson sono stati confermati fino almeno a maggio 2018, data in cui Matt Groening potrebbe mettere in pausa la serie anche senza cancellarla!