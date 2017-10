“Pietra Portentosa divento la Cosa!”

e con questa frase che il protagonista della serie si trasforma in uno dei personaggio più aprezzati della famiglia di super eroi che da decenni appassiona il pubblico della Marvel comics, La Cosa.

Come tutti conosciamo Ben Grimm alias “La Cosa” è il quarto membro del gruppo di supereroi conosciuto come i Fantastici Quattro, serie a fumetti creata da Stan “the Man” Lee e Jack “the King” Kirby. Però alla fine degli anni 70, la marvel Studios in collaborazione con la Hanna & Barbera produsse una serie animata completamente dedicata al massiccio omone di pietra arancione dagli occhi azzurri; serie televisiva per un totale di 13 episodi trasmessa per la prima volta sul canale americano NBC nel 1979 all’interno di un contenitore il “Fred and Barney Meet the Thing” dove oltre alla Cosa trasmettevano le nuove avventure dei Flinstones; una piccola curiosità, il programma contenitore, pur chiamandosi “Fred e Barney incontrano la Cosa”, le vicende delle due serie non si incrociano mai, tranne nella sigla, non come invece ogni tanto succedeva per altre serie contenitore della Hanna & Barbera come Birdman e Galaxy Trio e Space Ghost e gli Erculoidi, che in alcune puntate le loro strade si incrociavano.

Trama

Durante un esperimento uno scienziato, cerca di far ritornare nella sua forma umana Ben Grimm la Cosa dei Fantastici Quattro, o in ogni caso dargli il potere di trasformarsi da Pietra a Umano e viceversa, grazie all’ultilizzo di due anelli creati dallo scienziato stesso che unendoli insieme e utsando un codice vocale dovrebbero avere il potere di trasformazione da Cosa a uomo, solo che qualcosa nell’esperimento non va per il verso giusto, infatti, gli anelli consentono la trasformazione, solo che invece di farlo ritornare il Ben Grimm che era prima della metamorfosi in Cosa, egli prende le fattezze di un teenager, così in attesa che lo scienziato rimetta le cose a posto, Ben Grimm prende il nome di Benji Grimm.

Da quel momento fino a quando lo scienziato non rimetterà a posto le cose, Ben con la nuova identità di Benji, vive nuove e varie avventure, alternandosi tra la scuola superiore, che per mantenere la nuova identità di adolescente e le avventure che gli capitano trasformandosi nella cosa, aiutando la gente in difficoltà e arrestando i “piccoli” criminali di turno e altre buone azioni, il tutto trasformandosi congiungendo gli anelli e recitando la frase “Pietra portentosa divento la Cosa!” per poi ritornare normale quando le cose sono sistemate, recitando la formula “pietra portentosa ridivento Benji”.

Come molte serie della Hanna & Barbera cooprodotte con altre compagnie, non aveva una durata longeva, ma ogni singolo episodio conteneva la carica adrenalinica e la simpatia tipica che veniva inserita in tutte le serie della Hanna & Barbera, anche se la serie è incentrata sulla Cosa, in nessun episodio vi sono accenni ai Fantastici Quattro e i suoi alleati come Namor, Capitan America e agli avversari del gruppo come il Dr Victor Von Doom, Destino in italiano, l’Uomo Talpa, infatti i nemici che questa “Cosa” affronta sono normali criminali, intempreie come inondazioni o frane e occasionalmente alieni di bassa lega. Però l’idea di aver creato una serie da solista solo per il pupazzone di pietra dagli occhi azzurri, ha dimostrato che al pubblico tra i Fantastici Quattro era il beniamo di tutti i fan.

Alla prossima!

By Marco “Talparius” Lupani