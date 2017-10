Siamo all’ultimo quarto della finale per la Winter Cup: come finirà lo scontro tra le due squadre di basket del Rakuzan e del Seirin? Solo un team vincerà… per sapere quale, non vi resta che leggere il trentesimo e ultimo volume di KUROKO’S BASKET, manga di Tadatoshi Fujimaki, disponibile in edicola, fumetteria e Amazon a partire dal 3 Ottobre 2017.

Cinque formidabili giocatori di pallacanestro, la “Generazione dei Miracoli”, un tempo compagni di squadra, frequentano ora i licei con i migliori club di basket del paese… Ma un fantomatico sesto membro di nome Tetsuya Kuroko, all’apparenza insignificante, e la talentuosa matricola Taiga Kagami decidono di formare un team invincibile per sfidare i cinque assi!

Grazie allo “pseudo Emperor Eye” Kuroko castiga Akashi e la Seirin arriva a un solo punto di distacco dagli avversari. Ma la sensazione di sconfitta che l’asso della Rakuzan prova per la prima volta scatena in lui una metamorfosi… Nell’ultimo quarto della finale per la Winter Cup, riuscirà la Seirin ad agguantare la vittoria? Adrenalina alla massima potenza per un finale mozzafiato!

Tadatoshi Fujimaki è un mangaka giapponese, nato a Tokyo il 9 Giugno 1982. Nel 2007 ottiene la pubblicazione di un one-shot di KUROKO’S BASKET sulla rivista «Shonen Jump», pervenendo alla serializzazione sulla stessa rivista nel 2011. Il manga ha ricevuto dal 2012 un adattamento anime ad opera dello studio Production I.G.

DRAGON 232

KUROKO’S BASKET n. 30

Tadatoshi Fujimaki

11,5×17,5, B, b/n, pp. 256, € 4,90

Data di uscita: 03/10/2017, in edicola, fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822607249

www.starcomics.com