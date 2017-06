Kinzica Fantasy è una convention fantasy storica del Gioco, della Rievocazione, del Libro del Fumetto, che si svolgerà il 17 & 18 Giugno 2017 a Pisa presso la Stazione Leopolda, in Piazza Guerrazzi. Kinzica de’ Sismondi, giovane figlia di una nobile famiglia (alcuni dicono una principessa), appartiene alla storia della città di Pisa perché, secondo la leggenda, salvò la città dall’invasione dei saraceni. Kinzica, simbolo della Convention Kinzica Fantasy e di Pisa è stata identificata in passato anche in un’antica statua a lei dedicata e inserita nella facciata di Casa Tizzoni, una casa-torre situata nella centrale via San Martino. È in realtà un frammento di bassorilievo proveniente da un sarcofago romano del III secolo d.C., raffigurante una matrona romana o una musa. Il volto sarebbe stato rielaborato nel secolo XII e il rilievo gode perciò di una grande popolarità.

Kinzica Fantasy vuole sì andare incontro agli appassionati di giochi ruolo, cartacei o dal vivo, di videogiochi o romanzi fantasy, ma anche proporre attività, più vicine alla rievocazione storica, che possano suscitare la curiosità dello studente di storia medievale, delle persone interessate a riscoprire le leggende e le storie della propria terra o anche delle famiglie intenzionate a passare un pomeriggio scanzonato con i figli. J.R.R. Tolkien, nume tutelare del genere e grande studioso di miti, sarà ampiamente presente all’interno delle conferenze, come del resto, con un raduno dedicato, le Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin, che hanno saputo costruire un’epica di riferimento su uno scenario fortemente caratterizzato da elementi presi in prestito dalla storia.

Tra le diverse attività dell’evento ricordiamo:

Area Leopolda: stand espositivi commerciali, artigiani e hobbisti, giochi da tavolo, di ruolo, di carte, area videludica, torneo di Magic.

Area tematica Hogwarts con tantissime attività tenuta da Always Harry Potter con raduno a tema. Raduno Games of thrones, Raduno Wow e Diablo

Esposizione di moda medievale a cura di Vestioevo,concorso, e mostra fotografica organizzata da Polyedric Visions, già attivo con 4 categorie: Costumi Storici, Costumi e Cosplay Fantasy, Facebook Like e Giuria Popolare. In palio per ogni categoria un abbonamento a Lucca Comics e Games 2017.

Area giochi: Tavoli di D&D 5 edition organizzati dall’ Adventures League Pisa, in regalo per un giocatore selezionato un manuale del giocatore di D&D 5 edition in italiano!

Dimostrazioni giochi di miniature storiche organizzato dalla Compagna del Cerruglio e dimostrazioni di Centuria ad opera di Torriani Games, torneo di Warmachine.

Sala conferenze: seminari tenuti da scrittori e saggisti fantasy/storici, tra cui Oronzo Cilli con “Tolkien in Italia”, Zhistorica con “I padroni dell’ acciaio”, Vincenzo Moneta “Berta di Toscana”, il professor Cresti dell’università di Firenze con un seminario sulle leggende toscane di elfi, gnomi, fantasmi, oltre a seminari sul Giugno Pisano.

Piazzale: Associazioni di gioco di ruolo dal vivo e di rievocazioni storica, dimostrazione di arti e costumi medievali, delegazioni di associazioni delle rievocazioni del Giugno Pisano.

Torneo di gioco di ruolo dal vivo, in palio buoni acquisto e un abbonamento a Battle for Vilegis: Echoes of War

Area Palco: Sabato esibizione canora di Fior di Luna con canzoni tratte da film fantasy, Sabato sera concerto band, prossimamente l’annuncio ufficiale. Domenica pomeriggio concerto dei Crescent Blue con pezzi rivisitati dei film de Il Signore degli anelli e folk irlandese.

Workshop cosplay tenuti da massimi esponenti del settore tra cui Dwarven Armory, Fabio Taddi, Andrea Bitz.

I Biglietti per Kinzica Fantasy possono essere acquistati direttamente in biglietteria, all’ingresso della fiera. I partecipanti riceveranno un biglietto e un braccialetto, che dovrà essere esibito al polso all’ingresso. Se si abbandonerà l’area della fiera, bisognerà esibire entrambi per poter rientrare. La biglietteria aprirà alle ore 11.45 Sabato 17 Giugno e alle ore 9.45 Domenica 18 Giugno. I cosplayer in possesso dell’iscrizione online alla gara Costumi & Cosplay, soggetti diversamente abili e un loro accompagnatore, i bambini fino ai 10 anni avranno diritto all’accesso gratuito alla manifestazione.Giornalisti, fotografi e rappresentanti degli organi di stampa possono richiedere l’accredito scrivendo a info@kinzicafantasy.com

Per informazioni: http://www.kinzicafantasy.com