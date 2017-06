Come un sogno di una notte di mezza estate, stanotte è stato rilasciato un nuovo trailer per Kingdom Hearts III, dove vediamo Sora Pippo e Paperino aggirarsi tra L’Olimpo con Hercules e vedendosela con orde di nemici tra cui il Titano di Roccia.

Dopo due trailer usciti rispettivamente per l’E3 del 2013 e del 2015, il terzo capitolo ufficiale della saga Action Rpg frutto del matrimonio di dei personaggi Disney con il mondo di Final Fantasy torna a far parlare di se dopo anni di silenzio e rimandi ( non contando gli intricatissimi spin-off e remake che hanno fatto per farci ingannare l’attesa da Kingdom Hearts 2 anno 2005).

Analizzando il trailer vediamo un sistema di combattimento che è la perfetta fusione tra quello dei capitoli principali di Kingdom Hearts e quello degli spin off, prendendo a due mani da Birth By Sleep, dove la barra dei comandi e lo stile di combattimento si personalizza in base alle mosse utilizzate contro i nemici.

Da queste poche immagini vediamo che nonostante Sora compia acrobazie il menu sulla sinistra rimane invariato con il quartetto Attacco/Magie/Oggetti/Link mentre sulla sinistra ci sono le classiche barre dei Punti Salute e Punti Magia nostre e degli alleati.

I vecchi giocatori di Birth By Sleep potranno riconoscere la barra del Focus che confema la presenza delle Combo come ad esempio la vista con il mirino per puntare i bersagli e sparargli oppure le esplosioni con le sfere di luce( caratteristica dello stile di combattimento di Aqua); il tutto lasciando spazio alle classiche finish con Paperino e Pippo che potranno non essere efficaci come le altre ma in quanto a spettacolarità e divertimento sono un marchio della saga!

Incontriamo anche alcuni vecchi Villain della saga, oltre ad Ansem e Xemnas alla fine del trailer rivediamo anche Malefica, Pietro e Ade discutere di una misteriosa “Black Box” e di dove essa possa essere.

Dopo la scena d’azione contro il mastodontico Titano di Roccia veniamo a sapere che Sora & Soci hanno intenzione di risvegliare il povero Roxas (protagonista del triste prologo di KHII) e che per farlo Sora deve lasciarsi andare all’Oscurità.

Appuntamento per nuove informazioni e nuovo trailer per il 15 luglio che a quanto pare al D23 uno dei giochi più attesi degli ultimi anni avrà probabilmente una data d’uscita. Stay Tuned!