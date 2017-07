Non solo Star Wars ieri al D23 Expo 2017: grande interesse sociale ha suscitato anche il panel di “Level Up!” dove Square Enix ha finalmente la data di uscita, nel 2018 su Playstation 4 e Xbox One, di Kingdom Hearts 3, presentando il filmato del gameplay. In questa clip, che vi proponiamo, presentata nell’ambito del The Walt Disney Company’s Video Game Showcase, a sorpresa sono apparsi i leggendari personaggi di Toy Story che hanno scatenato gli applausi entusiasti dei fan!