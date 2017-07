In attesa del film “Star Wars: The Last Jedi” che ha preferito il D23 che il consueto San Diego Comic-Con per diffondere il verbo degli “Ultimi Jedi”, è stata diffusa una nuova immagine promozionale ufficiale in cui, insieme al nuovi outfit da padawan (qualcuno direbbe “grigia”) di Rey (Daisy Ridley) e al simpatico faccione di Finn (John Boyega), che ha nuovamente rubato il giubbotto di Poe Dameron, appare una donna con quello che sembra un’uniforme della Resistenza.

Kelly Marie Tran è stata presentata ai fan stellari durante la scorsa Star Wars Celebration, il suo personaggio si chiamerà Rose, un “meccanico”, appunto, del gruppo di guerrieri del Generale Leia Organa. La Tran è stata costretta, ovviamente, alla segretezza più assoluta, non solo verso gli appassionati della saga di George Lucas, ma anche verso la sua famiglia, a cui a detto la bugia di partire per girare “un film indipendente in Canada”, tanto da dover regalare a loro una bottiglietta di sciroppo d’acero per giustificare la sua assenza di mesi da casa. Rian Johnson, riguardo al personaggio, ha dichiarato: “Per me, crescendo, una delle cose che più mi affascinavano da bambino del Colorado che guardava questi film… era l’idea che qualcuno come me, che ognuno di noi potesse farsi avanti e trasformarsi in un eroe”, ha aggiunto Johnson. “Ecco da dove viene il personaggio di Rose… lei viene tirata dentro una grande avventura da Finn e Kelly incarna questo significato per me.” John Boyega ha osannato Kelly Marie Tran dichiarando: “La amo. La amo. Penso che sia fantastica. Ma vi dirà la sua storia. […] Lei è grande. Sta diventando una grande e io la amo. La amo da impazzire. È fantastica. Sul serio. Ha cambiato molto in termini di prospettiva, è una ragazza fantastica”.