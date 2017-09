Sabato 23 Settembre Kelly Hill Tone @ Daunia Comics! Kelly Hill Tone è una DJ e Cosplayer che ha unito in modo unico e originale il suo grande amore per la musica elettronica e quello per il cosplay. Durante le sue performance propone un sound Electro House influenzato da sonorità 8 Bit che prendono spunto dal mondo dei videogames. Ispirandosi alla famosa idol virtuale giapponese Hatsune Miku e alla futuristica DJ Sona, personaggio tratto dal videogioco League of Legends, si esibisce portando in scena costumi e scenografie realizzati da lei. È diventata in breve tempo il riferimento per tutti i grandi eventi legati al mondo del cosplay, dei fumetti e dei videogames: partecipa a numerose fiere e convention in Italia e si esibisce sui prestigiosi palchi di Milan Games Week e Palermo Comicon. La sua particolarità la porta a essere intervistata da DJ Mag, il magazine più famoso dedicato alla musica elettronica e ai DJ.

Daunia Comics & Games è la prima Fiera Comics, Games & Social nel tavoliere dauno. Creata a Foggia, la terza edizione si terrà c/o l’Ente Autonomo Fiere di Foggia il 23 ed 24 settembre 2017. Organizzata dall’A.C.F. (Associazione Cosplay Foggia), che vanta l’organizzazione di due eventi sul suolo Foggiano nell’anno 2014 ed ora, con quest’esperienza, si appresta ad organizzare una grandissima fiera dedicata ai fumetti, al cosplay, ai giochi&videogiochi ed al fenomeno social che non può di certo mancare. Tutto racchiuso in un’unica ed indimenticabile fiera.Scorrete lungo tutto l’evento, visitate la pagina facebook o seguite il sito www.dauniacomics.it per rimanere aggiornati sugli ospiti e sulle attività.

