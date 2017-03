Una miscela esplosiva di musica e cosplay con Kelly Hill Tone: una dj e cosplayer che a soli 22 anni è riuscita a unire in modo assolutamente originale il suo amore per la musica elettronica e quello per il cosplay: Kelly Battistella, in arte “Kelly Hill Tone” è pronta a far scatenare il pubblico di Be Comics, sabato 18 marzo dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Le sue esibizioni sono il frutto della fusione tra un sound Electro House e costumi e scenografie realizzate da lei: ispirandosi ai suoni 8 Bit derivati dal mondo dei videogames, riesce a offrire al suo pubblico un suono unico nel suo genere. A questo si aggiungono costumi e scenografie ispirati all’idol virtuale giapponese Hatsune Miku e alla futuristica Dj Sona, personaggio tratto dal videogioco League of Legends, ricavandone uno spettacolo coinvolgente e affascinante.

Nonostante la giovane età è già un riferimento importante per tutti gli eventi dedicati al mondo comics, games e cosplay, potendo vantare partecipazioni alle più importanti fiere e convention come la Milan Games Week e il Palermo Comicon. Il suo stile originale l’ha portata inoltre ad essere intervistata e ad apparire tra le pagine di DJ Mag, il magazine culto della club culture mondiale.

Non vediamo l’ora di scatenarci con una delle sue fantastiche esibizioni nel nostro Palco in Prato della Valle!

https://www.facebook.com/events/1905707816349733/

http:// www.kellyhilltone.com/

http://www.becomics.it/