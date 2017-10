Probabilmente non sarà così, ma i fan otaku della cantautrice statunitense Katy Perry, si sono già scatenati! Durante il Witness: The Tour, il quarto tour mondiale della cantante, a supporto del suo quinto album in studio, Witness, la bella Katy si è esibita con un outfit che ricorda davvero una delle Armature D’oro de I Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada. Dal 19 settembre 2017, la tournée porterà Katy Perry in tutto il mondo fino alla prossima estate: ci sarà un sola tappa italiana il prossimo 2 giugno 2018 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Katy Perry ha esordito nel mondo della musica nel 2001 con un album che porta il suo nome, Katy Hudson, che però non ha riscontrato successo. L’artista ha poi raggiunto il successo mondiale con il singolo I Kissed a Girl nel 2008, tratto dall’album di debutto col suo nome d’arte, One of the Boys, che è diventato il trentatreesimo più venduto di quell’anno. Nel 2010 esce il suo terzo album in studio Teenage Dream, segnato da grande successo a livello mondiale, dal quale sono stati estratti singoli come California Gurls, Firework e Last Friday Night (T.G.I.F.). Nel 2013 è uscito Prism, quarto album in studio della cantante, promosso dai singoli di successo Roar e Dark Horse.Nel 2017 pubblica il suo quinto album in studio, Witness, promosso dai singoli Chained to the Rhythm, Bon appétit e Swish Swish.

@katyperry looks more like an anime character than most cosplayers. Not a bad thing but she’s only God mid level armor though. pic.twitter.com/WNIY8xNZ4x — Drewscifer (@Drewscifer) 10 ottobre 2017

ケイティ・ペリーがどう見ても黄金聖闘士 Katy Perry says all she wants is ‘peace’ as she addresses Las Vegas shooting https://t.co/bAUufMPaTG pic.twitter.com/L16jaRkM1B — にんにん (@shinobizato) 16 ottobre 2017

Katy Perry becoming a Gold Saint as a member of Saint Seiya : Knights of the Zodiac. pic.twitter.com/8dU2O669Mv — otakujp (@otakucalendarjp) 17 ottobre 2017

Katy Perry ha ricevuto quindici nomination ai Grammy Awards e detiene il record per il maggior numero di settimane consecutive nella Billboard Hot 100: tra il maggio 2010 e il settembre 2011 vi è rimasta per 69 settimane, posizionandosi con cinque singoli diversi. A livello mondiale, l’artista ha venduto più di 100 milioni di copie tra singoli e album, ed è l’unica detentrice di tre Digital Diamond Awards della RIAA per i suoi singoli che hanno superato i 10 milioni di download digitali (contando gli streaming), cioè Dark Horse, Roar e Firework; inoltre è la prima artista donna nella storia ad aver raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su Vevo, in questo caso per il video a supporto del singolo Dark Horse, ricevendo per 10 volte la certificazione Vevo.