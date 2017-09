Recentemente, è stato annunciato un adattamento Manga per l’opera light novel di NisiOisiN, Juuni Taisen: Zodiac War (Sarà una delle novità dell’Autunno 2017). L’adattamento Manga è in pubblicazione presso la rivista Shonen Jump+, il primo capitolo è stato pubblicato sull’edizione del 23 Settembre. A collabborare alla realizzazione del Manga troviamo il fantastico Akira Akatsuki, celebre per il suo coinvolgimento nel manga Medaka Box (Edito in Italia da J-pop) e per la stretta collaborazione con NisiOisiN.

In Juuni Taisen, 12 fortissimi combattenti, combattono tra di loro per realizzare il loro desiderio. Solo uno di loro può sopravvivere alla sfida, tutti gli altri periranno sconfitti. Originariamente pensata come una storia stand-alone, adesso adatta la storia di Kanaetai Tatta Hitotsu no Negai to Wari to soudemonai 99 no Negai pubblicato su Oogiri. L’adattamento anime comincerà quest’inverno. Il primo capitolo del Manga comincerà a raccontare la storia partendo dall’avvento dei 12 cavalieri.

