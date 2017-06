Spettacolare … anche se con il film leggendario originale, Jumanji, c’entra ben poco: è appena stato diffuso il trailer del secondo capitolo del film in cui abbiamo amato Robin Williams. Dopo oltre 20 anni dal primo film potremo apprezzare la mitica frase scritta sul fantastico gioco da tavolo “che sa trasportar e questo mondo vuol lasciar” che, da oggi, è l’intro di un videogame “vintage”. Il film. diretto da Jake Kasdan e scritto da Chris McKenna, a parte la frase iniziale, avrà come collegamento narrativo con il primo film di Joe Johnston, solo il fatto che, appunto 20 anni Alan Parrish (il personaggio interpretato da Williams” era stato anche lui “risucchiato” nel gioco ed ha lasciato all’interno qualcosa che i protagonisti dovranno recuperare. Ma, a differenza del primo capitolo, in questo sequel, il punto focale è unicamente l’immersione nel gioco, questa volta oseremo definire “totale”.

Jumanji: Welcome to the Jungle, arriverà al cinema il 22 dicembre con un cast stellare tra cui Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.

Quando quattro ragazzi delle scuole superiori scoprono una vecchia console di videogiochi con un giocodi cui non hanno mai sentito parlare, Jumanji, finiscono letteralmente nella giungla che fa da scenario al gioco diventando gli avatar che hanno scelto: il giocatore Spencer diventa un prode avventuriero (Dwayne Johnson); il giocatore di football Fridge perde una sessantina di centimentri e diventa Einstein (Kevin Hart); La ragazza popolare Bethany diventa un professore maschio di mezza età (Jack Black) e la timida e impacciata Martha diventa una tostissima guerriera (Karen Gillan). Quello che scoprono è che non devi solo giocare a Jumanji, ma devi sopravvivere. Per vincere la partita e ritornare al mondo reale, dovranno affrontare l’avventura più pericolosa della loro vita, scoprire cosa ha lasciato Alan Parrish 20 anni fa e cambiare il modo in cui pensano a loro stessi o o saranno bloccati Nel gioco per sempre…