Tutti noi siamo stati piacevolmente colpiti dall’annuncio di una nuova produzione cinematografica interamente dedicata ad un uno dei villain più carismatici e amati nella storia dei fumetti: Joker. Ma il web si è domandato, di chi sarà il volto che ospiterà il terrificante sorriso del nemico numero uno di Batman?

A quanto pare non sarà Jared Leto, che è stato e sarà Joker nei film della “saga” della Justice League / Suicide Squad etc. etc. (il DCEU): in questa nuova pellicola diretta da Todd Phillips e prodotta con Martin Scorsese, la Warner Bros. vorrebbe il cinico volto del Lupo di Wall Street, il mai interamente surgelato Leonardo Di Caprio, almeno secondo il sempre attento The Hollywood Reporter.

Ci raccomandiamo: al momento nessuna notizia è confermata anche se la provocatoria risposta dell’attore e cantante Leto, sempre secondo il magazine, non si è fatta attendere e il suo disappunto è divantato in queste ore virale sui social!