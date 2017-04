Notizia che fare esultare tutti i fan del mondo perduto creato dalla penna di Michael Crichton e portato per la prima volta sullo schermo da Steven Spielberg. Il grande dottor Ian Malcolm, l’attore Jeff Goldblum, il bizzarro matematico e docente universitario specializzato nello studio della teoria del caos, tornerà nel secondo capitolo di Jurassic World diretto da J.A. Bayona (The Orphanage e The Impossibile). L’attore che vedremo presto nel ruolo del Gran Maestro in Thor: Ragnarok, si è aggiunto al cast a produzione già avviata dal 27 febbraio del 2017 alle isole Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra.

In Jurassic Park e ne Il Mondo Perduto Ian Malcolm è un matematico dell’Università del Texas a Austin, specializzato nello studio della teoria del caos. Viene contattato dal miliardario John Hammond, il quale gli propone un weekend a Isla Nublar, una piccola isola al largo della Costa Rica, nella speranza che approvi il progetto scientifico che sta portando avanti da diversi anni: un parco in cui sono stati riportati in vita svariate specie di dinosauri tramite la clonazione. Nonostante sia meravigliato dall’operato di Hammond, Malcolm teme che la complessità di tale realizzazione scientifica possa sfuggire di mano alla InGen, a scapito della sicurezza dei turisti. Hammond, tuttavia, decide di non ascoltare le parole di Malcolm. Quando Dennis Nedry, l’ingegnere informatico che ha realizzato la rete di computer che gestisce la sicurezza del parco, viene corrotto da una corporazione rivale, sull’isola si scatena il finimondo; manomettendo l’intero sistema per rubare gli embrioni congelati di tutte e quindici le specie Nedry dà il via ad una successione di eventi che metteranno in pericolo le poche persone presenti sull’isola. I dinosauri infatti evadono dai recinti, e Malcolm viene attaccato da un T-Rex e si ferisce ad una gamba. La ferita si farà sempre più seria e Malcolm, alla fine del romanzo, viene persino dato per morto. Sei anni dopo il disastro su Isla Nublar, Malcolm riceve la visita dell’egocentrico paleontologo Richard Levine che chiede l’aiuto di Malcolm per indagare su misteriosi ritrovamenti di carcasse di rettili. Malcolm, tuttavia, decide di non aiutare Levine nelle sue indagini. Quando, però, quest’ultimo scompare misteriosamente, Malcolm decide di mettersi sulle sue tracce e si reca a Isla Sorna, che si scoprirà essere il luogo dove la InGen creava i dinosauri prima di esporli nel parco su Isla Nublar. Il team di Malcolm, al quale si aggiunge infine anche la sua fidanzata Sarah, si ritrova a dover fronteggiare un team rivale finanziato dalla Biosyn, società rivale della InGen, che intende rubare le uova di alcune specie con l’intenzione di sfruttare i dinosauri per esperimenti scientifici. Dopo aver trovato Levine e affrontato alcuni dinosauri tra cui i T-Rex e i Velociraptor, Malcolm e i restanti superstiti riescono a fuggire dall’isola con una barca. In questo frangente, il bizzarro matematico scopre che i dinosauri su Isla Sorna saranno destinati ad estinguersi a causa di un’infezione di prioni.

Dovremmo aspettare ancora il 22 Giugno 2018 per incontrare nuovamente il professor causologo e la sua eterna lotta con i Dinosauri!