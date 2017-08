La nuova serie Star Trek Discovery non è ancora uscita e già fa parlare di se. Vi vogliamo riportare uno “scontro” a colpi di tweet tra il nuovo capitano dell’astronave che debutterà presto su Netflix, Jason Isaacs, e il leggendario capitano della U.S.S. Enterprise William Shatner. Il motivo del contrasto social? Naturalmente i Trekker più sfegatati! Qualche giorno fa sul New York Daily News il Capitano Lorca (Jason Isaacs) avrebbe dichiarato, a proposito dei fan di Star Trek, che la nuova sere avrebbe respinto l’eredità dei due storici capitani Kirk (William Shatner) e Picard (Patrick Stewart): “Non voglio sembrare irrispettoso dicendo che non m’importa dello ‘zoccolo duro’ dei fan. Dico che non m’interessa perché lo so che alla fine [la nuova serie] la guarderanno lo stesso. Aspetto con ansia il momento in cui si arrabbieranno, mi diverto a immaginarli svegli tutta la notte a discutere di queste cose…”; ovviamente la cosa non è passata inosservata al primo grande capitano stellare e da lì è nato questo diverbio cinguettato nei rispettivi profili! Ecco come ha inizialmente risposto il buon Kirk.

Il nuovo capitano ha risposto immediatamente negando di aver parlato sulla pesante eredità del Capitano Kirk spiegando ai fan “antichi” e “futuri”:

Fun facts

Yours are unfillable boots: I’m going barefoot.

Never mentioned legacies

Said I didn’t care about ATTRACTING the diehard fans

Ovviamente il buon James T. Kirk ha replicato dicendo che le notizie del Daily News non vanno sottovalutate … lanciando così un guanto di sfida tra capitani stellari!