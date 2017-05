Continua il viaggio di Satyrnet.it attraverso la galassia delle associazioni e i gruppi che si occupano, in Italia e nel mondo della galassia di Star Wars. Oggi vi parliamo del Italy Stronghold, il gruppo italiano del gruppo ufficiale Mandalorian Mercs Costume Club, un’organizzazione di appassionati nata per celebrare la saga di George Lucas e il suo “universo espanso” (oggi diremo Star Wars Legends) attraverso la creazione, l’esposizione e “l’interpretazione” di costumi di estrema qualità tratti dall’epica razza stellare dei Mandaloriani, i compatrioti di Jango e Boba Fett.

Fondata nel 2007 da Tom Hutchens, il Mandalorian Mercs Costume Club (MMCC) è cresciuto velocemente diventando la terza realtà internazionale di fan di Star Wars. Si tratta di un’organizzazione internazionale di costumi Star Wars dedicata a celebrare l’universo creato da George Lucas attraverso la creazione, la promozione e l’utilizzo di costumi di altissima qualità che rappresentano i personaggi e la cultura Mandaloriana dalle saghe di Guerre Stellari. Mandalorian Mercs Costume Club unisce in tutto il mondo le persone che condividono l’amore per i personaggi della saga stellare, in particolare la cultura / personaggi dei Clan Mandaloriani, incoraggiando l’auto-miglioramento, la crescita personale, il coinvolgimento familiare e la collaborazione con i coetanei in particolare creando e partecipando ad eventi di beneficenza a carattere volontario.

Il Mandalorian Mercs Costume Club è un’associazione unica perché incoraggia l’appartenenza e la condivisione della creatività rispetto l’individualismo che esiste nella creazione “solitaria” dei costumi sempre nel rispetto nella creazione di prop, armature e costumi estremamente accurati seguendo appositi canoni di riferimento. Questo gruppo è un luogo estremamente amichevole e incluso che si divide, in puro stile mandalorian in “Clan”, vere e proprie “unità famigliari” che possono adottare un nuovo membro nelle proprie fila.

Per chi non lo sapesse, nell’universo di Star Wars, i Mandaloriani sono un gruppo di persone che si basa su una società formata da clan, composti da membri di diverse specie. La loro cultura si è evoluta sui concetti di battaglia e guerra visti come sorgente di onore e orgoglio nella comunità. Il capo dei Mandaloriani prendeil titolo di Mandalore. I Mandaloriani erano spesso alleati con i Sith e con l’Impero Galattico. Durante gli ultimi anni della vecchia Repubblica Galattica diventarono, grazie a Jango Feet, il prototipo per la realizzazione dell’Esercito dei Cloni a fianco dei Jedi . Originalmente, la razza Mandaloriana era composta da individui simili a umani, chiamati Taung, che avevano una pelle di colore grigio e occhi gialli, e provenivano da Coruscant. Con il tempo più razze si aggregarono ai Taung, come umani, Twi’Lek e molti altri, e i guerrieri si chiamarono Mandaloriani in onore della colonia planetaria Mandalore.

Tornando sul nostro pianeta Mandalorian Mercs Costume Club nasce con il nobile obiettivo di unire persone di diversi paesi attraverso la comune passione verso questa particolare “Etnia Stellare” coinvolgendo individui di tutte le età stimolando la loro creatività attiva rispetto alla fruizione passiva (e solitaria) tradizionale.

Riconosciuto da Lucasfilm LTD. come “L’Elite Mandalorian Costuming Organization”, Il Mandalorian Mercs Costuming Club ha fissato i propri standard per la realizzazione dei costumi Mandaloriani basandosi sia sui personaggi protagonisti delle pellicole cinematografiche o dei cartoni animati considerati “canonici” (Boba e Jango Fett o Sabine Wren), oppure riferito all’Expanded Universe, ora detti “Leggends”, oppure personaggi riferiti a videogiochi, giochi da tavolo etc. La lista dei requisiti per i l’approvazione dei costumi, i cosiddetti CRL, consentono ai membri ufficiali di essere altamente creativi nella realizzazione dei loro costumi Mandaloriani, pur seguendo una linea guida, uno standard internazionale di qualità che deve essere raggiunto: dopotutto, ogni membro del costume club Mandalorian Mercs è costantemente incoraggiato a migliorare il proprio costume per arrivare a standard di elite.

Come le Legioni di Star Wars (501st. Garrison e Rebel Legion) anche la Mandalorian Mercs Costume Club organizza eventi ed iniziative atte a promuovere la nostra saga preferita ma, sopratutto, partecipa a diverse manifestazioni benefiche e di solidarietà con lo spirito, tipico dei fan di Guerre Stellari, del puro associazionismo senza fini di lucro! Ogni membro del club è costantemente incoraggiato a migliorare le proprie doti creative per elevare gli standard del club “lavorando di gruppo”.

Per info: http://mandalorianmercs.org/

In Italia è appena sbarcato questo club grazie all’opera preziosa della coppia Federico Ciccotti & Priscilla Di Toma, veri pilastri del fandom italiano di Star Wars. Se avete un’armatura nel cassetto e se volete entrare anche voi nel Clan Italiano non dovete far altro che contattare il gruppo all’indirizzo https://www.facebook.com/italystronghold/