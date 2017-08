Latina Eventi è lieta di presentare il primo “Italian Horror Show”. Un evento a 360 gradi sul genere horror, dagli anni d’oro di Dario Argento, Lamberto Bava, Lucio Fulci, Michele Soavi, ecc, fino alla sua attuale rinascita con il rilascio nei cinema di The Wicked Gift di Roberto D’Antona. L’evento sarà composto da due giornate, il 16 e 17 Settembre 2017,presso il polo fieristico di Aprilia (LT), comprensive di:

– Zona Latina Comics & Games interna, dedicata a editori e venditori, con stand attrezzati;

– Zona Fitness e Benessere gestista dalla ASI, con stand attrezzati;

– Zona Cibo dal Mondo, settore interamente dedicato alla ristorazione;

– Zona Italian Horror Show (interna ed esterna), punto focale dell’evento.

Verranno inoltre allestiti anche degli stand per visibilità Sociale (associazioni per disabili, associazioni a tutela degli animali, ecc) e per raccolte fondi (Amatrice). L’Italian Horror Show avrà questo programma:

Giorno 16 Settembre

– Cosplay Contest, che avrà come madrina la famosa, a livello mondiale, modella, attrice e cosplayer Giada Robin.

– Tavola rotonda sul cinema horror con il regista Lamberto Bava, il regista e creatore di effetti speciali Sergio Stivaletti, l’attore e regista di The Wicked Gift, Roberto D’Antona (The Choice, Insane, The Reaping), accompagnato dai co-protagonisti, la regista e attrice Annamaria Lorusso (The Choice, The Reaping) e l’attore Michael Segal (The Choice, The Lion, Anger of the Dead); i registi emergenti Davide Melini, Francesco Mirabelli e Davide Scovazzo, già noti nel settore professionale per i loro apprezzatissimi e premiati lavori. A condurre il dibattito aperto al pubblico, la madrina dell’evento, l’attrice Crisula Stafida (La Tulpa, Il marito perfetto, Matrimoni e altre follie), affiancata dallo youtuber e critico cinematografico Federico Frusciante. Seguirà la proiezione dei due film cult del Maestro Bava, Dèmoni e Dèmoni 2, preceduti dal trailer in esclusiva di The Wicked Gift (in uscita in autunno nel circuito dei cinema italiani) e dai lavori di registi emergenti, riconosciuti e apprezzati anche all’estero, come il corto LION di Davide Melini con Michael Segal e il film corale Sangue Misto di Davide Scovazzo, con diversi nomi noti alla regia dei 7 girati che lo compongono.

Giorno 17 Settembre

– Pomeriggio di musica con band e cover band locali, con musiche tematiche, che apriranno la serata al musical dei Big Soul Mama “Rocky Horror Parody Show”, di Roberto Del Monte; in chiusura evento, il concerto dei Goblin, gruppo storico che ha firmato le colonne sonore dei più grandi film horror made in Italy.

Nell’arco delle due giornate troveranno spazio, presso lo stand fisso della Latina Eventi 360, sessioni di autografi, incontro con i fans, dimostrazioni di make-up horror da parte di Sergio Stivaletti, discussioni sugli ultimi lavori letterari del premiatissimo e apprezzatissimo Paolo Di Orazio (Nero metafisico, Debbie la strana, Splatter). Sessione autografi con i disegnatori della Bonelli Editore (Morgan Lost, Dylan Dog, Dampyr) Lola Airaghi, Luca Raimondo e lo sceneggiatore Claudio Chiaverotti. Dalla mattina alla sera, di entrambe le giornate, gruppi di animatori in costume intratterranno il

pubblico, con spettacoli e la ricostruzione di situazioni di famosi film horror. L’intero evento, ideato e voluto da Francesco Bernardis di Latina Eventi 360, è stato realizzato in collaborazione con Latina Multiservice srls, per l’organizzazione e i trasporti; l’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, che si occuperà della sezione dedicata allo sport, con eventi e personaggi di richiamonazionale; il LatinaComics che gestirà la parte fieristica dedicata ai comics e games; l’Officina delle Idee, nella persona di Orlando Angelo Tripodi, ex assessore allo sviluppo economico del Comune, per quello che

riguarda la sezione mercatino e cibo dal mondo, oltre a tutta la parte logistica. Tutte le info, con gli orari del programma completo, saranno messe a disposizione sul sito ufficiale:

www.italianhorrorshow.it