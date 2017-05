Ritorna Irno Comix & Games, sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà presso il Parco della Rinascita, la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, cosplay e giochi di Baronissi (SA).

Sabato 20 maggio saranno presenti:

Enzo Troiano presenterà Omegha il primo fumetto targato Giochi Uniti che fa che fa da preludio all’omonimo GDT. Troaino artista di livello internazionale con grandi successi in Europa e nel mondo, è anche l’autore del manifesto della manifestazione. A lui sarà dedicata una mostra ed altri appuntamenti che non sveliamo per il momento.

Marco Maliardo, in arte badclown youtuberes satirico che con i suoi video si sta ritagliando un ruolo importante nel mondo del web seguito da migliaia di fan.

Domenica 21 maggio saranno presenti:

Alessandro Nespolino che terrà una sessione di sketch,oltre ad incontrare i fan e presentare una mostra ESCLUSIVA a lui dedicata. Fra le opere esposte ci sarà anche una tavola INEDITA del suo prossimo lavoro su TEX. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di Mauro Boselli (curatore di TEX) e della Sergio Bonelli Editore.

Alessandro Nespolino dal 2009, oltre a ricevere il premio ANAFI collabora con la casa editrice Soleil, per cui realizza EDGAIN e SHERLOCK HOLMES (di cui sono esposte alcune tavole nella mostra), mentre per la Sergio Bonelli collabora con MAGICO VENTO, lavora per TEX e per la miniserie Shanghai Devile Adam Wild.

Ovviamente non poteva mancare la gara cosplay che sarà presentata dalla madrina dell’evento HIMORTA. La bellissima cosplayer italiana che conta 50mila fan su Facebook e quasi 70mila follower sul suo profilo Instagram sta spopolando in rete.

All’interno dell’evento troverete :

Area Ludica, in collaborazione con l’Associazione “Il Guiscardo”, Associazione “Arena di Helas” e

Associazione “Baronissi Insieme”;

Area Stand con importanti negozi del settore;

Area Disegni curata dai gruppi Fanzink e Trumoon 2.0

Area Talk dove gli ospiti potranno parlare al pubblico dei vari progetti in corso.

Infine, una delle novità di questa seconda edizione e’ L’AREA SMILE, un area dedicata alle diverse disabilità gestita da diverse Associazioni tra cui:

Unione ciechi Salerno e Istituto Santa Lucia: laboratorio tattile

Ass. Cava felix e ass. A.n.a.i.m.a.:laboratorio di disegno e ritratti

Ass. Clio Art:laboratorio in ceramica con tecnica dello spolvero

Ogni associazione avrà a disposizione una casetta di legno dove, all’ interno,allestiranno una mostra.

Workshop sulle tematiche legate al mondo delle disabilità-

Direttore e Curatore dell AREA SMILE e’ il Dott.Stefano Esposito

Per maggior dettagli e domande vi segnalo la pagina fb dell’evento https://www.facebook.com/Irno-Comix-Games-1672385209645305/?fref=ts