Io gioco by The Games Machine

Dall’esperienza editoriale di The Games Machine, un magazine di 80 pagine ricche di informazione, approfondimenti e contenuti esclusivi su tutto quanto ruota attorno alla passione per il gioco da tavolo. Il settore del gioco di società in Italia sta vivendo il suo periodo di massimo splendore. Molte proposte all’avanguardia si affiancano ormai ai titoli storici, che non conoscono crisi nel Belpaese e che lo hanno reso uno dei mercati di riferimento dell’unione Europea. Nuovi editori, distributori e professionisti della creatività ludica si affacciano a questo settore, elevando ulteriormente qualità e quantità dell’offerta, raggiungendo cifre record in termini di prodotti inediti, con oltre 500 nuove uscite ogni anno.

Una tale maturità richiede una risposta adeguata dal mondo dell’informazione. Per questo Aktia srl, editore di The Games Machine, ha realizzato uno speciale dedicato a questo hobby fatto di dadi, carte e tabelloni; una pubblicazione realizzata da esperti del settore e professionisti della comunicazione. Il nuovo team redazionale, in collaborazione con la redazione di Gioconomicon.net, porta nelle edicole di tutta Italia lo speciale Io Gioco: la nuova guida alla moderna e vasta offerta dei giochi tabletop. Novità, anteprime, recensione ma soprattutto approfondimenti, dossier, espansioni e contenuti inediti esclusivi appositamente realizzati per i lettori.

Tra le pagine di questo primo numero speciale troverete l’intervista al finalista del Kinderspiel des Jahres Carlo A. Rossi; un dossier sul fenomeno del momento, le Escape Room; una guida alla principale piattaforma di crowdfunding, Kickstarter; le opinioni di Sganazium, TeOoh e Dado Critico. Tra i contenuti speciali potrete provare la carta prequel di Decsckape, un’avventura inedita de L’ultima Torcia, una variante per Guilds.

Il sommario e tutti i dettagli sui contenuti di Io Gioco sono disponibili sul sito ufficiale www.iogioco.it. Dall’8 luglio 2017 la rivista sarà in edicola in versione cartacea e su App Store Apple in versione digitale. Il pre-order è già disponibile sul sito ufficiale. La distribuzione nei negozi specializzati dello Speciale Io Gioco è affidata a Magic Store Srl.