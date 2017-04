Il dodicesimo volume (e il film) di INVINCIBLE Venerdì 7 aprile esce Duro a morire, dodicesimo volume della serie creata da Robert Kirkman e Cory Walker

Skybound e Robert Kirkman hanno dato un grande annuncio: mentre la serie a fumetti negli USA si accinge alla conclusione, INVINCIBLE diventerà ufficialmente un film per il cinema. Il progetto – ­­ sviluppato grazie alla sinergia tra Skybound Entertainment, Point Grey Pictures e Universal Pictures – è stato affidato a Seth Rogen ed Evan Goldberg, sceneggiatori e registi di TheInterview e creatori della serie tv di Preacher. Una grande notizia per i fan di Mark Grayson e per saldaPress, che pubblica in Italia il fumetto ed è esclusivista nel nostro paese di tutti i titoli Skybound.

Proprio saldaPress porta in libreria e in fumetteria il dodicesimo volume di INVINCIBLE, intitolato DURO A MORIRE (pagg. 168, euro 14.90) e in uscita venerdì 7 aprile.

Nel nuovo story arc, la strada di Mark si incrocia con quella di vecchi e nuovi nemici. Angstrom Levy è tornato, con l’intenzione di scatenare un’offensiva devastante che ha come principale obiettivo quello di neutralizzare Invincible. Come se non bastasse, arriva sulla Terra un feroce agente dell’Impero Viltrumita. Un agente privo di scrupoli, potente e intenzionato a regolare i conti col figlio di Omni-Man, distruggendolo.

Il dodicesimo volume della serie supereroistica di Robert Kirkman è un’esplosione di azione, eventi drammatici e avventura, che preannuncia eventi destinati a cambiare per sempre l’Invincible Universe.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com a partire da venerdì 7 aprile.