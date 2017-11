Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment hanno annunciato oggi che il gioco campione di vendite e acclamato dalla critica Injustice2 è disponibile ora per PC via Steam e Microsoft Store. Originariamente sviluppato da NetherRealm Studios, Injustice2 è stato adattato per PC da QLOC e consentirà ai giocatori PC di provare l’acclamato gioco dai molteplici superpoteri che conta tra i suoi personaggi Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg della Justice League e altri leggendari personaggi DC come Harley Quinn e Freccia Verde.

Tutti i DLC di Injustice2 attualmente disponibili su console (Red Hood, Sub Zero, Starfire, Black Manta e Raiden) sono disponibili ora in versione PC nella Injustice 2 Ultimate Edition, e nell’Injustice 2 Ultimate Pack, oppure nei Fighter Pack #1 e Fighter Pack #2. L’ultimo DLC dedicato a Hellboy pubblicato oggi per PlayStation4, Xbox One X e Xbox One sarà disponibile più avanti.

Injustice 2, sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, offre un’imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. I giocatori possono cimentarsi con l’epica Modalità Storia, il variegato Multiverso e gilde multigiocatore online, ottenere equipaggiamento raro e di valore e personalizzare i propri personaggi. Il gioco è già disponibile per PlayStation® 4 e Xbox One.

Per ulteriori informazioni su Injustice 2, visita il sito www.injustice.com. Partecipa alle discussioni relative a Injustice™ 2 su Facebook, Twitter e sui forum ufficiali.