Indiana Jones tornerà sul grande schermo per una quinta, epica avventura della serie campione d’incassi. Steven Spielberg, che ha diretto tutti e quattro i film precedenti, dirigerà il progetto, ancora senza un titolo, con la star Harrison Ford rche riprenderà il ruolo che lo ha reso celebrei. Kathleen Kennedy e Frank Marshall saranno i produttori della pellicola. Alan Horn, presidente, The Walt Disney Studios, hadichiarato: “Indiana Jones è uno dei più grandi eroi della storia del cinema, e non vediamo l’ora di riportarlo sullo schermo nel 2019,” ha dichiarato. ” … è raro avere una tale combinazione perfetta di regista, produttori, l’attore e il ruolo, e non potremmo essere più felici di intraprendere questa avventura con Harrison e Steven.” L’archeologo più famoso del mondo è stato introdotto nel 1981 ne “I predatori dell’arca perduta” – una delle “100 Greatest American Films” di tutti i tempi – e più tardi ha entusiasmato il pubblico nel 1984, con “Indiana Jones e il tempio maledetto”, del 1989 è il terzo capitolo, con il leggendario Sean Connery, “Indiana Jones e l’ultima crociata”, e nel 2008, il discutibile “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”. I quattro film hanno portato a quasi $ 2 miliardi al botteghino mondiale.

Ecco il link ufficiale:

https://thewaltdisneycompany.com/spielberg-and-ford-reunite-as-indiana-jones-returns-to-theaters-july-19-2019/